En marge de l'annonce de ses résultats et comme le constructeur a souvent l'habitude de le faire de temps en temps, particulièrement lors de la première moitié d'une année, AMD a aussi publié une feuille de route mise à jour détaillant un peu plus le programme Zen 4 d'AMD, de quoi confirmer ou démentir certaines des dernières rumeurs ! On redécouvre que Raphael - la succession de Vermeer, aka les Ryzen 5000 - est toujours bien au programme vers la fin de 2022, ce sera la première génération Ryzen avec la nouvelle architecture Zen 4 (le nouveau pinacle de la performance gaming selon AMD), du PCIe 5.0, a priori uniquement de la DDR5 comme cela était d'ailleurs déjà pressenti, et une gamme de CPU de 65 W et plus ! Mais de Ryzen 7000, il y en aura également d'autres ! Voyez-plutôt :

On découvre ainsi la génération Dragon Range, la succession de Rembrandt et sans aucun doute la version pour laptop gaming « extreme » (de plus de 20 mm d'épaisseur) des Ryzen Raphael desktop et qui se nommeront sans doute Ryzen 7000H/HX/HS, suivant le même chemin qu'Intel avec ses Alder Lake-HX. Cette série est planifiée pour le début de 2023. AMD ne rentre pas encore trop dans les détails et confirme tout juste qu'il s'agira bien de l'architecture Zen 4, avec DDR5 et PCIe 5.0, et une gamme de processeurs de 55 W et plus. Étant donné que Raphael embarquera un iGPU, une première pour le coeur de la gamme Ryzen desktop, ça pourrait donc être le cas aussi pour cette déclinaison mobile. Histoire de teaser encore un peu, l'entreprise lui vante au passage aussi des quantités de cœurs, de threads et de cache (avec 3D V-Cache ?) les plus importantes jamais atteintes avec un processeur gaming mobile ! Forcément, ça attise la curiosité et l'on est déjà bien impatient de voir le résultat. Bon visiblement, les TDP devraient aussi atteindre de nouveaux sommets chez AMD, comme chez Intel depuis Alder Lake mobile.

Enfin, pour les machines plus modestes, moins épaisses et en remplacement des petits Rembrandts arrivera la gamme Phoenix, probablement quasi ou simultanément à Dragon Range. En tout cas, au début de 2023. Ce sera toujours du Ryzen 7000(U ?) articulé autour de l'architecture Zen 4, du PCIe 5.0, mais cette fois-ci avec de la LPDDR5 et des TDP allant de 35 à 45 W.

Serait-ce la fin des mélanges d'architecture et de nomenclature pour des produits virtuellement d'une même génération chez AMD ? Cette roadmap semble le suggérer, avec du Zen 4 et du Ryzen 7000 sur toute la ligne. Tant mieux ! AMD n'a attaché aucune date spécifique à sa présentation, dommage ,mais c'est très peu surprenant vu qu'on est encore bien loin des périodes de lancement. Allez, un peu de patience !