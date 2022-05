Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres, puisque cet auguste 10ème jour du mois de mai 2022 voit se dérouler l’Intel VisiON, à Dallas (ton univers impitoya-aaa-ble). Une conférence de plus qui fait suite à l’Architecture Day, orientée technologies et innovation, elles-mêmes précédées de l’Intel Accelerated, sans oublier l’Intel Innovation en fin d’année 2021… bref, les bleus ont de nouveau quelque chose à montrer, et le font savoir en grande pompe. Non pas qu’un produit révolutionnaire soit annoncé — du moins, pas pour le grand public —, cet événement presse a en fait un air de fête post-COVID, puisqu’en présentiel. Essentiellement destiné aux partenaires (le fameux B2B : business-to-business), l’évènement est toutefois une nouvelle occasion de briller, d’où la retransmission en virtuel et la présence de certains médias triés sur le volet. Et, coup de chance, le comptoir a réussi à y avoir une entrée : de quoi vous proposer des anecdotes et photographies inédites signées CDH, tout en piochant pour vous dans les petits fours (comment ça, ça n’est pas le but premier des conférences ?).

Maintenant que vous êtes introduits (au sujet de la conférence, n’est-ce pas…), passons au vif des annonces, en commençant par ce qui touchera le plus facilement le grand public : l’annonce des Alder Lake série HX.

S'il ne s'agit pas vraiment une énorme nouveauté depuis les versions mobiles H, P et U, puisqu’il n’est ici question que de deux P-Cores supplémentaires (8 maximum, contre 6 précédemment) tout en gardant un coefficient multiplicateur débloqué histoire de pouvoir jouer comme il faut avec l’OC sur son ordinateur portable. L’explication est simple : alors que les versions H précédentes se basent sur des dies à 14 cœurs maximum (6 +8) et 96 EUs, ces HX sont intégrés au moyen des dies des gros CPU de bureau avec 16 cœurs maximum (8 +8) mais seulement 32 EUs du côté de l’iGPU. En tout, 7 références sont annoncées :

Nom P-core+E-core/Threads Fréquence de base (P-Core/E-core) fréquence Maximale 1 cœurs / tous (P-Cores) Cache Nombre d’EU (iGPU) PBP / MTP Overclocking Compatibles VPRO ? i9-12950HX 8+8/24 2,3 / 1,7 GHz 5,0 / 3,6 GHz 30 Mégots 32 55 / 157 W Limité Oui i9-12900HX Yes Non i7-12850HX 2,1 / 1,5 GHz 4,8 GHz / 3,4 GHz 25 Mégots Un peu Oui i7-12800HX 2,0 / 1,5 GHz Si Non i7-12650XH 6+8/20 4,7 / 3,3 GHz 24 Mégots Pas tout i5-12600HX 4+8/16 2,5 / 1,8 GHz 4,6 / 3,3 GHz 18 Mégots Oui i5-12450HX 4+4/12 2,4 / 1,8 GHz 4,4 / 3,1 GHz 12 Mégots 16 Non

Au-delà de la confusion possible entre H (6 P-Cores maximum) et les HX (8 P-Cores maximum), l’offre des bleus est plutôt cohérente bien que les 4 versions 16 cœurs auraient utilement pu être simplifiées. Mais, pour que tout le monde y trouve sa place, pros comme pas-pros ; et en coupant ou non sur le cache, difficile de faire significativement mieux. En outre, tous ces bousins supportent la DDR5 ainsi que le PCIe 5.0 à raison de 16 lignes sortant du CPU ; qui sont secondées par 4 lignes PCIe 4.0 dédiées aux SSD, ainsi que les traditionnelles 8 lignes DMI alimentant le chipset — usuellement traduites, elles aussi, en emplacements M.2.

En haut de chaque puce, le complexe de 8 E-Cores ; plus en bas, les 2x4 P-Cores sont clairement identifiables

Notez qu’avec ces CPU HX disparaît la série Xeon mobile, remplacée par le vPro déjà existante histoire d’y voir un peu plus clair — ce qui est loin d’être un mal. Ainsi, si vous voulez du support ECC sur mobile, hé bien il va falloir s’équiper d’un modèle vPro épicétout ! Reste qu’avec un tel TDP, mieux vaudra choisir avec attention le châssis de sa machine : pour cela, mieux vaut attendre un test objectif de cette dernière, histoire que l’influence du TDP ne vous mette pas un poignard dans le dos !

Sacrebleu, revoilà le wafer d’Alder Lake !