Pressenti par des fuites bien informées, voilà que le refresh des rouges du mois de mars se poursuit. Après une déclinaison Threadripper Pro de sa microarchitecture Milan, des nouveaux processeurs grand public sous architecture Zen 2 et 3 et un 5800X3D étrennant une technologie de stacking, voilà que les rouges proposent une sorte de fusion des deux : Milan-X, a. k. a. le retour du fameux 3D V-Cache sauce professionnels.

Milan-X : des CCDs qui aiment faire cache cache

Ainsi, ce refresh n’en est pas totalement un au sens strict : loin d’être un simple speed bump (augmentation des fréquences grâce à un binning plus strict ou un processus de gravure mieux maîtrisé), les nouveaux modèles bénéficient d’une quantité de L3 triplée (de 32 Mio par CCX à 96 Mio) grâce à la technologie de wafer-on-wafer de TSMC. Ainsi, un die composé uniquement de cellules mémoires SRAM (du cache, quoi !) est collé sur la face supérieure du bousin, expliquant techniquement la magie derrière cette augmentation. Cependant, tout n’est pas rose : tout comme le 5800X3D grand public, ces nouveaux CPU offrent des fréquences légèrement inférieures à l’offre EPYC précédente, pour un TDP, lui, en hausse : 240 W minimum, 280 W pour les plus gros, il va falloir un sacré watercooling pour calmer tout ça ! Par ailleurs, si le suffixe « X3D » est utilisé sur la gamme grand public, c’est au « X » toukourt d’officier pour le 3D V-Cache chez les pros : pas du plus clair… Mais il faut dire que seul le « P » était déjà utilisé (pour signifier que les configurations multi-sockets ne sont pas possibles sur ces CPU-là). Au total, seuls 4 modèles seront disponibles, suivant la configuration logique désirée :

P'tit nom Coeurs / threads Cache L3 (total) Fréq base-boost Canaux mémoires lignes PCIe TDP Allègement de la bourse AMD EPYC 7773X 64/128 768 Mio 2,2 GHz - 3,5 GHz 8 128 280 W Trop (8 800 $) AMD EPYC 7573X 32/64 2,8 GHz - 3,6 GHz Beaucoup (5 590 $) AMD EPYC 7473X 24/48 2,8 GHz - 3,7 GHz 240 W Pas mal (3 900 $) AMD EPYC 7373X 16/32 3,05 GHz - 3,80 GHz Plus que le précédent ? (4 185 $)

Seulement 4, vous dites ? Certes, mais avec 768 Mio de cache au total pour tout le monde, cela signifie que 8 dies de calcul (CCD) sont intégrés à chaque fois : de quoi justifier de coûteux coûts de production… et donc un prix élitiste. Notez le prix de la version 16 cœurs, supérieur au 7473X équipé de 24 cœurs : si une erreur de typographie est possible, il est également probable que la version moins threadée se retrouve supérieure dans certaines tâches faiblement parallélisables, du fait de sa quantité de cache plus importante par cœur et de ses fréquences en hausse. Bref, si vous voulez vous faire un serveur de jeu dans un cloud perso, ce 7373X doit être votre arme de prédilection.

En moyenne, le surcoût par rapport aux versions « hautes fréquences » — les plus chères — de la gamme Milan précédente est de 20 % : pas si mal en comparaison de l’augmentation des performances du 5800X3D annoncées, 19 %.

Bien évidemment, AMD ne markette ici pas ce chiffre, mais des astronomiques +66 % (en matière de vérifications de circuits RTL avec Synopsys VCS) ; ainsi qu’un positionnement entre 44 % et 96 % plus rapide que son concurrent bleu dans une configuration bi-socket (2 Xeon 8380 contre 2 EPYC 7773X).

« plus de » et « moins de » . Forcément, ça vient d'arriver !

Inutile de trop s’attarder sur ces graphiques : d’une fiabilité douteuse, nous préférons toujours les résultats issus de tests tiers que ceux donnés “officiellement” par les firmes — ce qui n’a rien de nouveau !

En ce qui concerne la compatibilité, ces SoC utilisent le même socket SP3 que les EPYC précédents, et seule une mise à jour du BIOS est nécessaire pour pouvoir installer les nouveaux venus, plutôt chouette même si la pratique n’est pas courante en datacenter. De quoi couper l’herbe sous le pied des bleus et de leur Sapphire Rapids, toujours laissé en suspens ?