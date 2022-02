Sapphire Rapids, c'est le nom de la prochaine génération de Xeon Intel, ayant ou pas de la HBM selon la référence. YuuKi le twittos, a publié les tests très préliminaires d'un sample utilisant le prochain socket LGA4677. Cet exemplaire, ayant 48 coeurs et 96 threads, sans HBM, offre 90 Mo de cache L2 + L3, un TDP de 270 W, et a des fréquences pour l'instant assez basses, 2.7 GHz sur un coeur et 2.17/2.2 GHz sur tous les coeurs dans les deux benchmarks réalisés.

Ce sont Cinebench R15 et V-RAY qui ont servi de première base de test pour ce Xeon plutôt asthmatique dans les caractéristiques, par rapport aux plus gros attendus ayant HBM et 96 coeurs/192 threads.

QUI R15 Single R15 Multi V-RAY Xeon Sapphire Rapids 149 9054 66100 Xeon Platinum 8380 155 8314 73008 EPYC 7773x 118 10190 69119

Les concurrents sont en version finale, pas lui. L'EPYC 7773x Milan en Zen 3 et possédant la fameuse 3D-V Cache de 768 Mo, arbore 64 coeurs et 128 threads et pédale de 2.2 à 3.5 GHz. Un gros méchant donc qui a de la patate à revendre ! Le Xeon 8380 est plus humble même s'il est le plus performant actuellement de la gamme Intel, affiche 40 coeurs et 80 threads, 60 Mo de cache, et mouline de 2.3 à 3.4 GHz. Les résultats sont prometteurs, surtout que le sample testé a à faire avec deux flagship, ce que lui n'est pas. De la concurrence sur ce segment, ça fera du bien, et ça a fait déjà beaucoup de bien depuis le retour des rouges.