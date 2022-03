Ça fait 6 mois que nous n'avons pas fait un point sur le suivi des prix de la DDR3 et DDR4, DRAM Exchange n'ayant pas encore intégré la DDR5 à sa version gratuite. Alors qu'on nous annonce la mort programmée de ces deux types de barrettes, nous aimerions savoir si la tendance se vérifie sur les cours à la puce. Pour cela, il faut mater la courbe ci-dessous, qui prend sa première racine il y a 6 ans déjà !

Eh bien, c'est un peu la douche froide. Les tarifs, en 6 mois, ont été d'une stabilité exemplaire. Il faut dire que la DDR5 n'est que l'apanage d'une configuration, et que la DDR4, même en fin de vie, continue d'alimenter tout ce qui touche à AMD, donc tout sauf un petit marché, de Ryzen à Threadripper. Chez les revendeurs, on peut effectivement parler de prix figés, ça oscille à une poignée d'euros près, mais on constate la raréfaction de quelques références en DDR4, citons le plébiscitée Klevv Bolt X compliquée à trouver alors qu'elle comptait parmi les moins chères. A priori, lorsque Zen 4 sera là, la demande sur ces produits devrait baisser, les tarifs également, à moins qu'on assiste à un effet rebond, avec des clients qui se font des réserves de RAM avant de ne plus pouvoir en acheter en boutiques.

On notera aussi que la DDR3, plus que cuite, n'a pas eu de prix excellents malgré la DDR4, et malgré la fin de vie de la DDR4, puisque la puce actuellement se négocie plus cher qu'en mars 2016.