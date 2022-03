Après tant de pérégrinations, de rumeurs annonçant la gamme Threadripper 5000 suivies de périodes de silence, AMD a fini par lancer son armada, avec un gros bémol cette fois. Il n'y a pas de TR pour le "peuple", certainement parce que le 5950X a dû bien phagocyter les ventes de TR3000, deux fois plus chers dans le cas du 3960X, mais pas deux fois plus performant pour le cas du 3970X (à peu près 50 % de mieux que le 5950X). Donc ça se monnaye cher les pourcents, voilà pourquoi les TR5000 sortent qu'en version Pro, et peu au détail, et intégrés par les partenaires comme Lenovo par exemple.

Le flagship est le 5995WX, une bestiasse de 64 coeurs et 128 threads, pédalant de 2.7 à 4.5 GHz par ordre décroissant de threads utilisés, le tout rentrant dans un TDP max de 280 W. Il a été testé sur le benchmark PassMark, et force est de constater qu'il trône en haut du palmarès du test. Imaginez, l'EPYC 7763, le second, arborant 64 coeurs et 128 threads, d'architecture Zen 3, se retrouve nettement distancé. Quand l'EPYC 7763 tape 88338 points, le TR5995WX grimpe à 108822 ! Il faut dire qu'il y a certainement la fréquence qui joue pour expliquer un tel écart, 2.5 à 3.5 pour l'EPYC, soit 200 à 1000 MHz en moins !

En tout cas, ça sera hors de prix, si vous voulez du thread pour votre machine semi-pro, il faudra se rabattre sur les encore redoutables TR3000, tant qu'on en trouve encore ! Quand il y aura ces processeurs avec la 3D-V Cache, ça fera encore plus mal !