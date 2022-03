Alors que TrendForce vient de partager son nouveau classement du top 10 du semiconducteur pour Q4 2021, concluant une belle année pour les fondeurs de semiconducteurs (soit + 8,3 % par rapport à 2020) et où 2 fonderies se sont accaparé 70 % du marché, TSMC a publié ses derniers chiffres pour son dernier trimestre fiscal. L'occasion d'apprendre que le numéro 1 mondial toujours incontesté de la fonderie a généré pas moins de 55,73 milliards de dollars de chiffre d'affaires pendant l'exercice 2021, une progression assez fantastique de 18,53 % comparé à l'année précédente ! Et vu la conjoncture, ce n'est certainement pas sur le point de ralentir !

On découvre aussi que le 7 nm (et tous ses dérivés) fut toujours la vache à lait du fondeur, suivi du node 5 nm - en précisant toutefois que le 5 nm a vu ses ventes s'envoler de 188 % en 2021, tandis que le 7 nm a « seulement » gagné 11,5 %, ce qui est assez normal considérant que le 5 nm n'en est encore virtuellement qu'à ses débuts. Il est aussi fort possible à ce que le 5 nm reprenne tôt ou tard le flambeau de la génération précédente, en supposant que les prix s'adoucissent un peu afin d'en faciliter l'accès au plus grand nombre.

Ensuite, de tout cet argent encaissé en 2021 par TSMC, sachez que 26 % arrivèrent d'une même poche (donc bien profonde) ! Hélas, TSMC ne nous dit pas à qui celle-ci appartenait, mais les analystes y mettraient leur main (respective) au feu qu'il s'agissait d'Apple, depuis toujours ZE client du fondeur taiwanais. La seconde place fut attribuée à une entreprise détenant 10 % des parts du chiffre d'affaires total de TSMC, mais là encore, on ne nous dit pas qui. Cette fois-ci, les analystes spéculent que cette place fut occupée par AMD, ce qui semble parfaitement cohérent, d'autant plus que Qualcomm et NVIDIA ont surtout fait produire chez Samsung en 2021, et que HiSilicon fut éjecté en 2020.

Finalement, nous savons maintenant aussi que ce sont des entreprises américaines qui ont contribué le plus aux résultats de TSMC, à hauteur de 64 % tout de même ! Clairement, il vaudra mieux ne jamais froisser l'Oncle Sam. La seconde source est Taiwan avec 12,8 %, puis la Chine avec 10,3 % - cette dernière en chute de 29,6 %, évidemment à cause des sanctions américaines. (Source)