Zen 4 et les Ryzen 7000 sur le marché plus tôt que prévu ?

Le lancement des Ryzen 7000, aka Raphael est une certitude depuis le show d'AMD au CES 2022 et si cela ne suffisait pas, l'entreprise l'a encore confirmé en marge de l'annonce de ses résultats. Il reste qu'aucune date précise n'a encore été avancée jusqu'à présent, AMD ayant tout juste mentionné qu'un lancement aura lieu durant la seconde moitié de l'année (soit 2H 2022 business style). Un manque que les rumeurs ont évidemment comblé en ayant depuis longtemps supputé que celui-ci aura lieu au 4e trimestre, s'appuyant probablement sur le fait que les derniers Ryzen furent dévoilés un mois de novembre.

Qu'il eût ou non du vrai dans cette information, peu importe, elle ne serait maintenant plus valide ! Il se murmure à présent que le calendrier a été changé, et qu'AMD a décidé d'avancer la commercialisation des Ryzen 7000 et leur nouvelle plateforme AM5 pour aout/septembre ! Petit rappel : ce nouvel ensemble introduira entre autres un socket LGA1718, le support de la DDR5 (boostée par RAMP, la nouvelle alternative d'AMD au XMP d'Intel) et du PCIe 5.0.

I'm no longer sure of the release date for RDNA3, and a lot of the earlier information doesn't apply anymore. — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

Earlier than that. — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

Au fond, il n'est pas bien difficile d'imaginer ce qui aurait pu justifier une telle décision. D'une part, il n'est pas à exclure que la gamme actuelle de CPU AMD souffre bien plus que prévu face à Alder Lake dans le commerce, comme peut partiellement en attester le dernier top 10 des ventes de CPU chez Amazon où les Core d'Intel sont désormais plus représentés qu'ils ne l'étaient auparavant, particulièrement en France. En sus, AMD pourrait ainsi aussi chercher à retarder la confrontation directe avec Raptor Lake, le successeur d'Alder Lake, en étant tout simplement le premier sur le marché. De ce fait, on peut d'ores et déjà imaginer une présentation officielle lors du Computex 2022 en juin, suivi d'un lancement commercial en août/septembre - ce qui laisserait accessoirement encore moins d'écart avec le dernier des Ryzen AM4, le 5800X3D. Bien entendu, ce ne sont là que des spéculations, comme d'hab !

By the way, this month or so. — Greymon55 (@greymon55) February 11, 2022

Au passage, l'auteur de la fuite affirme aussi que les cartes mères AM5 sont bientôt prêtes pour la production des premiers échantillons, potentiellement encore dès ce mois-ci. Dernièrement, il partage aussi ses doutes quant à la période de lancement des Radeon RDNA3, expliquant que beaucoup des infos précédentes ne seraient désormais plus applicables pour l'on ne sait trop quelle raison. Bref, vivement les prochaines rumeurs !