Mazone mets souvent en avant certains CPU dans son top vente. Il y a quelques années, au temps de Zen 2, AMD avait réussi ce tour de force de truster les premières places au détriment d'Intel. En France, c'était plus mitigé, et les bleus continuaient d'y faire bonne figure. Le paysage depuis s'est enrichi des Ryzen 5000 à base de Zen 3, et des Alder Lake, ainsi que des Rocket Lake plus tôt. À supposer qu'Amazon ne trafique pas ses charts, quel est le paysage CPU relevé chez le géant, aussi bien en France que sur le site mondial ?

Eh bien la tendance se répète encore, mais avec des variations. Regardons le top 10 pour en tirer une quelconque observation :

Classement AMAzon UNIVERS AMAZON Gaule 1 Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X 2 Ryzen 7 5700G Ryzen 5 5600G 3 Ryzen 9 5900X Ryzen 5 5600X 4 Ryzen 5 5600X Core i5-10400F 5 Ryzen 5 5600G Core i7-11700K 6 Core i7-12700K Core i5-11400F 7 Core i5-10400 Core i5-12600K 8 Ryzen 9 5950X Ryzen 9 5900X 9 Ryzen 5 3600 Core i9-12900K 10 Core i7-11700K Core i7-12700K

On peut voir que globalement, les puces Intel s'immiscent dans les ventes, mais c'est en France qu'Alder Lake pénètre le marché plus fortement que sur le site global. Le 5800X a détrôné le 5600X et les 3600 qui occupaient le haut des ventes, d'ailleurs à part le R5 3600, toutes les puces zen 2 ont disparu des radars. Les 5600X et APU 5600G/5700G sont bien placés, preuve qu'il y avait un marché qu'AMD a délaissé avec ses APU 4000G, voilà qui confortera la firme à ne pas refaire deux fois la même erreur. Étonnement, il y a pas mal de Rocket Lake, alors que l'architecture post-Skylake était correcte, mais la plateforme était condamnée à ne plus évoluer, alias le LGA1200. Enfin, les gros Ryzen 9 se vendent bien, avec moins de succès en France malgré tout.

Le paysage est celui-ci chez ce revendeur, on peut penser également qu'il modifie à sa guise ce classement au gré de ses stocks, en fait Amazon fait ce qu'il veut, et si cela semble crédible, il pourrait bouger et mieux positionner une référence qui se vend mal que nous ne pourrions ne nous en rendre compte. Mais ce n'est pas incohérent par rapport aux rapports passés.