Alors, quoi de neuf du côté de l'entreprise revenue de très loin et qui était encore dans le rouge en 2015, avant d'en sortir en 2016 et dont la progression fut réellement fulgurante (et régulière) depuis ? Eh bien, comme l'on pouvait déjà s'y attendre après avoir vu le top 10 et le top 15 des vendeurs de semiconducteurs en 2021, et pu y découvrir qu'AMD y est l'entreprise avec la plus forte croissance, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les derniers résultats pour l'année 2021 furent évidemment très bons, concluant une excellente année 2021 ! Qui en aurait douté dans un contexte où tous les semiconducteurs, petits et grands, simples et complexes, s'arrachent et que le constructeur est présent sur tous les fronts importants avec un catalogue pertinent et séduisant ?

Résultat des courses, le chiffre d'affaires annuel a explosé de 68 %, tandis que le bénéfice en a pris 118 %, ce qui fut sensiblement au-delà des prévisions ! Bref, AMD aussi continue à péter du record, ce que la bourse a célébré en faisant grimper l'action d'AMD de plus de 10 % suivant l'annonce !

Toutes les divisions d'AMD ont été dans le vert, mais on regrettera que l'entreprise ne détaille toujours pas les chiffres séparément pour chaque segment. Il serait par exemple plutôt intéressant de savoir exactement combien d'EPYC et de GPU pros ont été vendus et ce que tout cela rapporte exactement, ou la part du revenu à attribuer aux SoC des dernières consoles, d'autant plus que leur disponibilité ne s'est toujours pas réellement améliorée depuis le lancement. Hélas, seule AMD connait l'information exacte et elle ne semble vraiment pas vouloir la partager. Snif, dommage. L'entreprise précise tout de même pour l'année passée que ce sont encore une fois les notebooks qui ont été le moteur de la croissance côté Ryzen et que le chiffre d'affaires des ventes de GPU a doublé.

Néanmoins, il est indéniable que 2021 fut une année particulièrement faste pour le hardware professionnel, on remarquera que le revenu net du département « Entreprise, Embedded and Semi-Custom » a presque atteint la parité avec la division « Computing and Graphics », dont la croissance fut comparativement bien plus « modeste », si l'on peut dire ainsi. Ce serait essentiellement grâce à EPYC, dont le revenu des ventes (hors HPC) aurait plus que doublé sur un an selon l'entreprise. C'est avec CPU de PC et cartes graphiques qu'AMD aura donc mené sa relance pendant des années, mais il est évident que l'avenir appartient désormais à la division pro ! On a d'ailleurs déjà observé une tendance très semblable chez NVIDIA, où l'activité gaming commence aussi à se faire éclipser par les ventes aux professionnels.

Et l'avenir ? AMD anticipe un très bon premier trimestre de 2022, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 5 milliards de $. Pour l'année 2022, c'est un CA de 21,5 milliards de dollars qu'anticipe l'entreprise, soit un joli +31 % par rapport à 2021 ! Comme on a pu le voir en partie au CES 2022, rappelons que 2022 sera l'année des EPYC Milan-X et Genoa + Bergamo, des APU Zen 3+ et des Ryzen 7000 à base de Zen 4, sans oublier les Radeon RDNA3, peut-être avec un petit refresh des Radeon 6000 entre-temps à base de 6 nm. Bref, plein de bonnes choses ! Mais il faudra au moins ça pour une concurrence qui ne dort pas (plus) sur ses lauriers...