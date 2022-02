AMD a montré et dévoilé une infime partie de Zen 4 au dernier CES. Quant à RDNA 3, pas un mot. Si on ne se fait pas de souci pour que Zen 4 soit prêt cette année, c'est moins le cas pour la prochaine génération, la faute à plusieurs rumeurs qui sèment le doute. la première, c'est la potentielle arrivée d'un refresh 6 nm des cartes RDNA 2 actuelles. on sent bien que le 7 nm est demandé par tellement de clients qu'il n'est pas incohérent de penser que les rouges auront plus de volume produit pour ses GPU.

Pour autant, des infos très officieuses circulent également au sujet de la prochaine architecture GPU, comme le design en chiplets, et la présence de Machine Learning (lire ce billet par ailleurs). AMD vient de donner ses résultats financiers, et la firme brasse du billet comme elle ne l'a jamais fait auparavant, preuve de la bonne santé de l'entreprise. Cela pourrait être un choc pour certains de voir que la firme à objectif lucratif n'a pas pour but de faire dans l'humanitaire, mais elle a su adapter ses prix à la hausse suite à la qualité de ses produits, plus que compétitifs. Et histoire de rassurer tout le monde, malgré les pénuries, Lisa Su a affirmé avoir consolidé sa production pour l'année 2022 et au-delà, en citant immédiatement Zen 4 et RDNA 3 comme étant les projets en cours de l'année.

Par le passé, nous avons vu que ce genre de promesse n'engageait que ceux qui les écoutent, pas ceux qui les font. Car il y a un astérisque dans tout "contrat moral", qui stipule globalement "si tout va bien et que nous n'avons pas de problème". Si on se doute que les plans sont déjà établis, on peut imaginer des difficultés à usiner des composants aussi complexes sur un nouveau node N5, ou une pénurie de matière première pas anticipée par les acteurs. Mais dans les faits, AMD est prêt et c'est très bien ainsi !