Hier, AMD a dévoilé dans les grandes lignes sa politique Zen 4. Bien que la nouvelle plateforme AM5 soit censée débouler durant le second semestre 2022 -ce qui implique que même en la lançant le 31 décembre, AMD reste dans sa fourchette - avec de la DDR5, et du PCIe 5, inaugurant le nouveau socket LGA1718, la firme a pu faire une démonstration des performances de Zen 4. Démonstration est un mot rapide, puisque rien ne fut dit au sujet de la machine. Le choix du jeu Halo Infinite n'est pas non plus judicieux, tant on a vu que le titre était mal optimisé et laborieux dès le FHD. D'ailleurs, la fluidité n'était pas au rendez-vous malgré les superlatifs employés par Lisa Su.

En marge du salon, AMD a dévoilé la config, elle était à base de DDR5 4800, et d'une RTX 3080 avec de vieux pilotes 472.12 alors qu'on est aux 497.xx. Là aussi, un choix incompréhensible qui n'envoie pas un bon signal pour une firme qui se vante de créer des environnements complets. Pourquoi ne pas avoir pris une RX 6900 XT, qui rivalise largement avec la RTX 3080, la dépassant très souvent ? Il pourrait y avoir des contraintes techniques ou de compatibilité, mais on comprend mieux pourquoi Lisa Su ne s'est pas épanchée sur la machine, et ne nous a juste donné que du gaming qui ne nous en a pas appris beaucoup.

On ne se fait aucun souci sur les performances de la plateforme AM5, qui rivalisera avec Raptor Lake, un candidat autrement plus sérieux que les déclinaisons Skylake. Mais la démo d'hier était plutôt un acte manqué qu'une démonstration de force. Voici, ci-dessous, le live d'hier qui débute sur la partie Zen 4, si jamais vous ne l'aviez pas vue.