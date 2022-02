Depuis octobre 2020, nous savons que les rouges zieutent méchamment du côté de FPGA, avec une drôle d’envie de gober le géant du genre Xilinx. Pour rappel, ces puces, différentes des CPU et des GPU, sont des circuits reprogrammables : au moyen d’un bitstream, il est possible de flasher une configuration (liaison entre portes logiques) pour effectuer des calculs à un ratio performance/consommation avantageux, ce qui permet également de prototyper des ASIC, voire de les remplacer dans les domaines où leurs coûts totaux ne seraient pas amortis.

En soi, la fusion n’a rien de surprenant, puisqu’Intel a racheté Altera, le numéro 2 du genre, en 2015... mais les produits couronnés de succès issu d’un mélange d’architecture entre les deux firmes sont loin d’être légion. En fait, pour chercher un FPGA utile au sein d’une machine quasi grand public, c’est vers la pomme qu’il faut se tourner, puisque le dernier Mac Pro intègre justement dans certaines configurations une carte d’extension de chez Xilinx.

Tout cela est bien beau, mais, justement, où l’affaire en est-elle, exactement ? Car, du côté des verts, NVIDIA voulait croquer Arm à pleine dent... et a fini par se mordre les doigts. Hé bien, il y a deux semaines, l’autorité chinoise de régulation donnait son feu vert, et, aujourd’hui, la firme se fend d’un communiqué pour annoncer que tout se déroule comme prévu — enfin, presque, les attentes étaient davantage centrées sur Q4 2021 à la base, mais le COVID n’a pas dû aider — si bien que le mariage s’effectuera normalement le 14 février : un heureux hasard du calendrier ! Souhaitons donc une longue vie aux deux tourtereaux, si possible avec une descendance aux performances alléchantes et au tarif réduit.