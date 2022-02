Minisforum va lancer un barebone particulier. Il mesure 15.8 x 16.65 x 6.7 cm, il est dont du même gabarit que les ASRock Deskmini, mais en moins épais, mais plus grand que les NUC d'Intel. Il est en B550, ce qui signifie qu'il accepte tous les APU Ryzen, y compris les derniers 5600G et 5700G. Mais lorsque vous voulez le configurer sur le site, il est possible d'y mettre un 5600X. Et là, bim, la question qui tue !

Mais comment fait-on pour afficher quelque chose dans un barebone quand on y met un CPU qui n'a pas justement de partie graphique intégrée ? Et c'est là que se trouve la particularité du bousin. Non, il n'y a pas de puce graphique soudée à la carte mère comme on le voit chez les pros avec ASpeed ou à l'ancienne dans le northbridge. Il est possible d'acheter, en plus un dock externe sur lequel se fixe le barebone, via un port PCIe 3.0, et qui comprend un slot PCIe 3.0 et une alimentation SFF de 600W.

Et du coup vous pouvez y placer votre carte "Discrete", votre carte fille que vous avez conservée de votre vieux PC. L'idée est excellente, et l'ensemble reste moins encombrant que les boitiers mini-ITX. En revanche, tout est à l'air libre, il faudra être prudent. Pas de prix ni de date, mais plein d'images pour comprendre l'idée, qui est difficile à concevoir parce que nous n'avons, de mémoire, jamais vu un tel système avant. (Source VDCZ)