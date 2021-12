Dans une logique de conquête de nouveaux marchés, AMD a licencié des designs de sa microarchitecture Zen aux chinois dans une joint venture nommée Hygon, dont les premiers Dhyana ont vu le jour en juillet 2018. Cependant, afin de minimiser au maximum les risques de copies, les CPU ainsi construits ont été sciemment ralentis, de telle sorte que certaines opérations — dont la cryptographie, « comme par hasard » — soient largement ralenties.

Cette fois-ci, c’est au YouTuber (chinois toujours) EJ Hardware d’effectuer la comparaison, entre deux Hygon C86 3185 (des 8 cœurs/16 threads sous microarchitecture Zen première du nom, type 1800X sous-clockés à 2,0/3,4 GHz, mais sous socket SP3 des EPYC) et un Ryzen 5 5600X, soit 6 cœurs et 12 threads pour la troisième révision de la base Bouddha Zen. Alors que ce match donne le premier cité 35 % supérieure au second dans notre test, les résultats du CPU licencié à la Chine sont autrement plus médiocres. En effet, il a fallu pas moins de deux de ces processeurs pour égaler le score du 5600X sous Cinebench R23 (multicœurs), avec 13 214 points contre 11 717. Tout n’est même pas aussi rose, car l’encodage x264 demeure plus rapide sur le CPU le plus récent avec 60,5 FPS, contre 40,5 sur la version chinoise. Quant aux scores en single-core, Zen 3 a performé 97 % et 135 % plus fort sur Cinebench R20 et R23 respectivement : la Bérésina.

Pour justifier des performances de ce niveau, il est possible que la mobale utilisée soit orientée « serveur », en ne supportant que de la... DDR4-1866. Si cela peut effectivement influer négativement sur les résultats, la contreperformance remarquable de ces modèles ne peut être imputée qu’à cette caractéristique. Autrement dit, n’espérez pas acheter un CPU rouge apacher en Chine et obtenir des performances similaires avec les versions européennes ! Avec de tels bouzins, nul doute que le pay de la grande muraille cherche des alternatives faites maison... (Source : WCCFTech)