Si les débuts de Windows 11 sont plutôt limités du fait d’une méfiance générale envers la Raymonde (le comptoir vous propose d’ailleurs des licences par ici, en cas de besoin), la firme compte bien perfectionner son OS avec toujours plus de migrations vers les applications Universal Windows Platform, ou UWP pour faire court. Liées au Microsoft Store, l’idée est à la fois de centraliser les logiciels dans un magasin commun (ce que font Mac et Linux depuis un sacré bout de temps), mais aussi d’imposer ses technologies en proposant des designs plus modernes et des API mises à jour.

En interne, les choses changent également, c’est ainsi que le Panneau de Configuration est depuis Windows 8 peu à peu remplacé par l’application Paramètres, plus intuitive et ergonomique, certes, mais également incomplète. Or, pour la version 22H2, les choses commenceraient à re-bouger, et plutôt rapidement : d’une part, le lien vers « Programmes et fonctionnalités » servant à désinstaller des applications serait désormais une redirection vers les paramètres ; et la possibilité serait offerte de retirer les mises à jour de l’OS directement dans le sous-menu servant à leur installation : pratique !

Si le remplacement peut faire grincer des dents, Microsoft tient à rassurer : sa logique consiste à tuer le panneau de configuration une fois que la fonctionnalité est totalement remplacée dans « Paramètres ». Encore heureux ! De toute manière, si la transition ne plait pas, les réfractaires pourront toujours passer à Linux rester sous Windows 10, ou dégoter un outil alternatif de personnalisation en profondeur de l’OS. Affaire à suivre... (Source : Windows Latest)