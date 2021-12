Kezako que ce KS. On sait que le suffixe K signifie coefficients débloqués, le F signifie pas d'iGPU, le T signifie basse tension, mais ce KS ? Rappelez-vous, ce fut une passade pour Intel qui avait lancé un 9900KS, un Coffee Lake refresh capable de tenir les 5 GHz sur tous les coeurs en charge, arrivé tardivement et ayant eu une concurrence féroce du 10700K. Sa durée de vie fut rapide, sa naissance ayant été trop distale du renouvellement qu'il en a perdu son intérêt, sans oublier le prix. Si vous vous souvenez, il y eut aussi un 10900KS, mais sur le papier uniquement, et encore c'était pas un papier Intel.

Avec Alder Lake, le géant bleu préparerait un 12900KS qui fait trembler le string ! Il serait capable de tenir 5 GHz sur tous les coeurs P en charge, ce que le 12900K arrive plus ou moins à faire en overclocking, et 5.2 sur un à deux coeurs assurés. Mais avec une consommation de dingo et un dégagement de température que même un AIO de 360 mm a du mal à juguler, on craint franchement pour ce 12900KS s'il venait à sortir. C'est ni plus ni moins qu'un super binning, si la tension venait à être plus basse pour tenir les conditions, alors ça pourrait le faire.

Autre détail qui a son importance, il arriverait assez vite, et donc au début de sa génération, pas comme le 9900KS. Certes son prix serait vérolé, mais il satisferait les geeks qui aiment les comptes ronds. Est-ce l'appât du gain rapide ou la menace Ryzen avec 3D Cache qui ont appâté Intel, toujours est-il qu'il devrait bien se pointer un jour. (Source VDCZ)

