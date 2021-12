Si l'on en croit l'information publiée par Acer Taiwan sur Instagram, le constructeur prépare une nouvelle version de son Predator X32 : il s'agit d'un Predator X32 FP, dont on avait précédemment déjà entendu parler sous la nomenclature Predator X32 S. Commençons par rappeler que le dernier Predator X32 en date est une bête de technologie avec de belles choses dedans, il se trouve tout en haut de la chaîne dans sa catégorie avec d'autres comme le XG32UG de ViewSonic et le PG32UQX d'ASUS, mais ce sont également des bestioles qui coûtent toutes particulièrement cher. Toutefois, le segment 32 pouces est actuellement en pleine croissance, particulièrement celui des exemplaires pouvant afficher une définition 4K UHD avec un taux de rafraîchissement d'au moins 144 HZ, à l'image d'ailleurs du Mobiuz EX3210U de BenQ que nous avons pu découvrir il y a quelques jours seulement.

Ce futur Predator X32 FP s'adresserait donc également à ce segment spécifique et en ferait même un peu plus, puisqu'il proposerait un taux de rafraîchissement natif de 160 Hz, overclockable à 165 Hz (ce qui fera absolument toute la différence !) — avec de l'adaptive sync sans module compatible avec les deux camps, naturellement. Comme son grand frère, il proposerait un rétroéclairage Mini-LED, mais avec un nombre de zones réduit à 576, au lieu de 1152. La qualité du HDR serait par conséquent logiquement un peu moins bonne, il faudra justement se "contenter" d'une certif' DisplayHDR 1000, mais l'ensemble devrait tout de même déjà être en mesure d'offrir des résultats plus que satisfaisants, bien mieux qu'un HDR appuyé par un rétroéclairage Edge ou seulement sur une triste dizaine de zones (on ne vise personne).

Pour le reste, l'écran intégrerait aussi du HDMI 2.1 capable de pousser du 4K à 120 Hz via son câble, donc spécialement adapté pour les dernières consoles. Espérons qu'Acer sera transparent sur le niveau de fonctionnalité de la connectique HDMI 2.1 du Predator X32 FP... Pour un écran devant a priori arriver au début de l'année prochaine, on se doit tout de même de déplorer l'absence de DisplayPort 2.0. Où diable est donc passée la prochaine version du DisplayPort ? On se souvient que VESA avait officiellement confirmé son retard tout au début de 2021, mais l'attente commence tout de même à se faire longue...

Esthétiquement et d'un point de vue ergonomique, il n'y aurait pas grand-chose à relever, le Predator X32 FP reprendrait majoritairement le physique de ses prédécesseurs et donc sans aucun doute leur flexibilité. Un switch KVM et de l'USB-C 90W seraient également de la partie. Il va de soi qu'il faut encore prendre toutes ces informations (incomplètes) avec des pincettes, dont certaines ne sont guère plus que des supputations, certes assez cohérentes, en espérant qu'on en apprendra bientôt un peu plus via les canaux de communications concernant plus directement notre région de la planète. Et qui sait, ce Predator X32 FP sera peut-être présent au CES 2022 de janvier.