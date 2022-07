Alors que les NUC format léger ne devraient pas tarder à arriver selon les dernières fuites, voilà que notre @momomo bien chaud des fuites a mis la main sur une information de qualité : les configurations des prochains NUC format laptop. Comment ? Des NUC sauce ordinateur portable ? Hé oui, cela existe bien — il s’agit en fait d’un kit destiné aux intégrateurs ne souhaitant pas se casser la nénette plus que nécessaire —, mais est malheureusement introuvable à prix convenable dans nos contrées.

Hé bien, pour Alder Lake, le bidule semble bien parti pour être mis à jour, suivant le nom de code Alder Count. Au menu : un i7-12700H, et un dGPU Arc, soit la A550M (série Arc 5) pour la référence LAPAC71G, soit la A730M (série Arc 7) pour le LAPAC71H. Pour une A770M plus testicouillue, il faudra par contre revenir plus tard : dommage, mais il faut dire que la version Tiger Lake précédente s’arrêtait à la RTX 3070… et c’est là que le bât blesse. En effet, les premiers tests des dGPU révèlent des performances décevantes en jeu (accompagnées de soucis de compatibilité dans des utilisations en création de contenu) : cette génération risque donc de fournir des performances inférieures à celle précédente, tout du moins si elle sortait dans l’état actuel des choses.

Reste la question du prix, qui dépendra de l’intégrateur, mais que l’on imagine difficilement inférieur aux versions précédentes. Quant à la disponibilité, ce serait apparemment d’ici la fin de l’été, avec la sortie officielle des Arc 5 et Arc 7 : rendez-vous dans un bon mois pour des tests ? (Source : VideoCardz)