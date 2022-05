Après avoir bûché sur un premier ordinateur portable articulé autour d’un CPU Tiger Lake en février 2021 et une conception favorisant la réparabilité, les gus de chez Framework Laptop n’ont pas chômé. En effet, non content de bosser sur des adaptateurs toujours plus performants — nous y reviendrons — et d’avoir mis en ligne les plans du bousin, y compris en ce qui concerne les spécifications électriques, voilà que la petite équipe se fend d’une mise à jour sympathique, intégrant désormais un processeur de 12ème génération.

Rétrocompatibilité et prix encore trop élevé de la DDR5 obligeant, le nouveau bousin n’est compatible que DDR4 — SO-DIMM —, à raison de 2 slots vacants ; et reprend toutes les grandes lignes du modèle précédent : facteur de forme identique, et sorties USB Type-C en 3,2 Gen 2 garantissant la compatibilité avec les fameux modules d’extensions préexistants. Pour cette nouvelle version, 3 processeurs sont au programme : le i5-1240P (hétérogène 4 gros cœurs + 8 petits, 4,4 GHz en boost 12 Mio de cache et 80 EUs pour l’iGPU), le i7-1260P (4+8/4,7 GHz/18 Mio/96 EUs) ou le plus performant i7-1280P (6+8/4,8 GHz/24 Mio/96 EUs), tous dans une enveloppe thermique callée sur 30 W pour une utilisation prolongée et 60 W en turbo (charge temporaire).

En outre, si la mise à jour vous branche, mais que vous possédez déjà le modèle précédent, pas de soucis : des kits de mise à jour comprenant la mobale ainsi qu’un système de maintien sont disponibles, respectivement à 538 $, 788 $ et 1 138 $ pour le i5-1240P, le i7-1260P et le i7-1280P. Pour ce qui est des prix de la version à assembler soi-même, le ticket d’entrée commence à 819 $ (i5 sans RAM, sans stockage et sans OS) et 1 049 $ pour une version préassemblée (i5/8 Gio de RAM/256 Go de SSD), et 2 049 $ pour la version la plus coûteuse (i7 maxé, 32 Gio de RAM/1 To de SSD). Pas vraiment du plus abordable, surtout pour un modèle sans GPU ; et il ne s’agit encore que de précommandes pour des livraisons estimées en juillet.

Tant qu’à causer mise à jour, un nouvel adaptateur est également bientôt dans la place : une carte réseau basée sur un chipset Realtek RTL8156 dont l’intérêt principal réside dans le support de l’Ethernet 2.5 G. De quoi donner confiance dans l’avenir du bousin ?