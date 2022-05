On le sait, les puces Alder Lake ont tendance à chauffer, surtout, et de très loin, la saga 12900K et 12900KS. Avec leur Maximum Turbo Power à 241 W, ça fait beaucoup de joules à éliminer, bon nombre d'AIO échouent régulièrement dans cette épreuve bien que taillés pour ça, avec des modèles de 360 mm. Il semblerait malgré tout que leur seule conception ne soit pas la seule raison de cet échec. Si vous avez vu un socket LGA1700, il ne vous aura pas échappé que le système de fixation bloque le CPU à l'aide de deux petites pâtes, alors que la zone d'appui est plus large, on voit bien cela sur cette image.

Crédit image @ Rockpapershotgun

Ce système assure au CPU de ne pas s'arracher lors du démontage et est très solide. Par contre, avec deux pattes étroites, cela a pour conséquence de tordre le CPU sur les extrémités, et de réduire la congruence entre le CPU et son refroidisseur. Pour éviter ce phénomène, il existe des plaques qui se substituent au rétenseur, et qui appliquent la même pression partout.

Der8auer en a testé un de chez Thermal Grizzly nommé Contact Frame, Igor Wallossek en a fait de même avec ce modèle, puis avec un Alphacool APEX (optimale avec les AIO Alphacool). Les divers AIO testés et montés dessus ont connu diverses fortunes, mais c'est bien le Thermal Grizzly, plus open, qui est le mieux indiqué, procurant un gain jusqu'à 10 °C observés sur le CPU, ce qui n'est pas rien. Les prix vont de 15 (APEX) à 45 (TGCF) $ US, mais c'est un moyen simple à mettre en oeuvre, attention juste en démontant l'ILM.

La vidéo de la 8e exception !