En novembre, pour tenter de faire bonne figure face à l'armada Ryzen 3000, Intel lançait son 9900KS, processeur capable, selon le géant, de déboiter 5 GHz sur tous les coeurs en charge. Si l'engin devenait le meilleur processeur pour du gaming, du moins dans sa zone d'influence à savoir le Full HD et tant que le GPU n'est pas le facteur limitant, on se posait de vraies questions sur l'intérêt d'une telle puce si tardive. Son prix, son côté édition limitée et son petit gain face aux 9900K et même Ryzen 3000 en gaming ne laissaient guère de doute sur un avenir très sombre dès son lancement.

Certains confrères, qui ont relevé des prix très à la hausse sur ce 9900KS, pensant que ce dernier vit ses dernières heures, son statut EOL ne devrait plus tarder. Les stocks très faibles font que les tarifs explosent, on a relevé 750€ sur Amazon, il est difficile d'en trouver d'une part, et en stock d'autre part. Par-dessus le marché, son intérêt va prendre du plomb lorsque le 10700K sera là, capable très certainement de tenir les mêmes fréquences en charge pour un prix qui se voudra très probablement moindre. Dès lors que reste-t-il au flagship Coffee Lake Refresh ? Rien à part attendre une fin que devrait arriver bien vite.