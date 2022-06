Dans la série des NUC, la version 12 Extreme est sortie fin février dernier : entre son prix d’or mais capacité à accueillir des cartes graphiques pleine taille, il faut avouer que les quelques exemplaires sont rapidement partis. Cette fois-ci, ce sont des versions NUC 12 Enthusiast (ou Serpent Canyon pour les amateurs de noms de code) qu’il est question : des boiboites assez fines mais performantes, basées sur des processeurs d’ordinateur portable, ici un Core i7-12700H (6 +8 cœurs) ou un Core i5-12500H (4 +8 cœurs) au TDP fort respectable de 45 W, selon les dernières rumeurs de FanlessTech.

Toujours selon cette même source, ces NUC utiliseraient même un GPU Arc des bleus — logique, vu que ce sont eux les concepteurs ! — soit une A770M (16 Gio), une A730M (12 Gio) ou une A550M (8 Gio). Notez que toutes trois sont basées sur le même die ACM-G10 : de quoi recycler les PCB des NUC et limiter au maximum les coûts de production ? Pour le reste, nous aurions à faire à de la DDR4 histoire de réduire toujours plus le prix (deux barrettes et 64 Gio maximum), et largement assez de connectique pour satisfaire tout le beau monde. Outre le Wifi 6E propulsé par une AX1690 toute nouvelle des bleus, l’Ethernet serait en rendez-vous en 2.5G, tout comme le Thunderbolt 4 (avant + arrière, donc 2 ports minium), l’USB 3.2 Gen2, un combo jack et un lecteur SDXC. En interne, des broches pour 2 USB 2.0 sont présentes, et assez d’emplacement pour 3 SSD (2 en PCIe 4.0 et un en SATA ou PCIe 3.0). Reste encore à voir le prix de vente et la disponibilité ; et, vu la présence de puces Arc, difficile de s’aventurer sur une prédiction. Rendez-vous dans quelques semaines pour un verdict ? (Source : VideoCardz)