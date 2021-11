Alors que nous pansions GeekBench hors courses en ce qui concerne les fuites de matériel encore non officiel, voilà qu’un Twittos du nom de @BenchLeaks — voilà qui est clair — nous rapporte un CPU non identifié sur cette même plateforme. Nom de code ? Projet 2501 Intel Core i9-12900HK, très probablement un processeur pour ordinateur portable selon son suffixe HK, et pas de la gnognotte puisque le « K » annonce un coefficient multiplicateur débloqué.

Or, la chose est bigrement intéressante puisque cette gamme de produits doit s’adapter à des contraintes thermiques fort, typiquement un PBP (Processor Base Power, nouvelle appellation du TDP chez les bleus) de 35 W, voire 45 W dans le meilleur des cas. Or, avec un 19-12900K à 242 W de MTP (Maximum Turbo Power, l’enveloppe thermique autorisée en boost), le futur de la gamme plus légère n’est pas gagné.

Pendant ce temps, les quartiers d’Intel chauffent dur !

Ainsi, cette fuite apporte quelques éléments de réponses pour les plus curieux d’entre vous : le 12900HK ne serait équipé que de 14 cœurs en 6 + 8 (contre 8 + 8 sur la version de bureau), sacrifiant 2 P-Cores sur l’autel de l’économie d’énergie. Pour le reste, le bousin afficherait une cadence de base de 2,89 GHz pour pas moins de 4,88 GHz en boost, le tout accompagné de 24 Mio de cache L3 unifié. Aperçu dans ce qui ressemble à un modèle de présérie de Lenovo, estampillé, 82S9, le nouveau venu a scoré 1751 points en single-core sur le benchmark, et 6438 en mutil-core sur cette même tâche. Fasse au cador du genre, le Ryzen 9 5980HX, le supposé futur concurrent serait plus rapide d’environ 300 points sur un thread, mais se ferait croquer d’un bon millier de points quand tous les cœurs fonctionnent en même temps. De quoi fournir une machine de jeu compétente, mais des performances applicatives en retrait ? Patience, patience, l’officialisation et les testes indépendants ne devraient pas tarder à arriver ! (Source : VideoCardz)