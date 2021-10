Un grand favori du robinet à fuite va maintenant être fermé, il s'agit de l'utilitaire de benchmark CPU Geekbench. En effet, ces dernières il ne fut pas rare que celui-ci serve d'intermédiaire pour la publication de scores sous différents types de tâches de processeurs AMD ou Intel n'ayant encore aucune existence légitime. Bien que les scores de Geekbench ne permettaient pas vraiment de se faire un avis concret sur les performances du machin en situation réelle, d'autant plus que les mesures variaient forcément plus ou moins beaucoup en fonction du niveau de finition de la partie logicielle de la plateforme utilisée et que les spécifications techniques n'étaient pas toujours non plus celles devant être définitives, mais cela permettait tout de même de se faire un début d'idée et surtout de comparer avec les scores Geekbench du matos existant. Accessoirement, c'est parfois aussi via ce benchmark que l'on a pu découvrir l'existence d'une nouveauté dans les tuyaux. Mais ça, c'était avant !

Au grand dam des spécialistes de la fuite, Primate Labs, la compagnie propriétaire de Geekbench, a décidé de sonner la fin de la récré et de lutter contre les fuites sur le hardware. Désormais, Geekbench n'affichera plus publiquement les résultats du hardware qui n'a pas encore officiellement été lancé et n'est pas encore disponible à la vente, y compris les échantillons ES (engineering samples) et QS (qualification samples). Ça veut dire qu'il n'y aura en principe plus à présent de fuites pour Alder Lake, comme celle-ci, et qu'il n'y aura jamais de fuite Geekbench à l'avenir pour Zen 4. On sait qu'elles vous manqueront (pas) beaucoup, mais pas de panique, on en aura sans aucun doute toujours d'autres, venues d'ailleurs... Et est-ce que cela empêchera toutefois vraiment les auteurs des benchmarks de faire « fuir » des captures d'écran de leur(s) score(s) désormais privé(s) ? Probablement pas.

Pourquoi un tel changement maintenant ? Il n'est pas improbable qu'il s'agisse du résultat d'une pression exercée par les compagnies de hardware sur Primate Labs, dans une tentative de réduire les fuites illégitimes qui n'ont eu de cesse de se multiplier ces dernières années. On peut imaginer que la plupart des fabricants préféreraient que leurs nouveautés restent plus ou moins secrètes jusqu'au jour J du lancement. De plus, certaines fuites de score ont parfois aussi pour conséquence de peindre déjà une mauvaise image du produit à venir. Bref, c'est la fin d'une petite ère.