Alder Lake est sorti, et il a marqué le retour des bleus dans la course à la concurrence. Au lieu de survivre avec une énième resucée de Skylake, ou d'essayer de vivre avec Rocket Lake et ses Cypress Cove, Alder Lake lui redonne de la crédibilité et un sens. Les prix des CPU ne sont pas si affreux qu'on aurait pu le croire, et cette situation devrait s'améliorer avec le street price, toujours plus bas que le prix au lancement. Les cartes mères vont d’abominablement cher à convenable, par exemple 250 € en DDR4 ou DDR5, les cartes de même gamme en B550 étaient à ce tarif. Ceux qui veulent franchir le pas et garder leur DDR4 le peuvent, les autres devront taper dans la DDR5, assez onéreuse il faut le dire, même dès la DDR5 4800. Bref, on pensait qu'Intel tuerait la DDR4 comme il a tué la DDR3 sur ses plateformes HEDT, mais il n'en a rien été.

Du coup, on se dit que le successeur Raptor Lake devrait le faire, les gens ayant eu une génération pour se faire à cette idée, une mort en douceur. Selon Moore Law is Dead, le géant n'en ferait rien, la DDR4 perdurerait sur Raptor. Si cela a du sens avec Alder, cela interroge pour RL, en effet, AMD opposera Zen 4 et sa DDR5. Quitte à acheter une nouvelle plateforme, autant investir dans la mémoire de demain, et pérenniser son investissement. À moins d'avoir une RAM super rapide. Dans notre article, on a vu qu'en jeu, il n'y avait quasiment pas de différence de perf entre DDR4 et DDR5, par contre en applicatif, on retrouve 15 %, et ce n'est pas une paille comme on dit. Affaire à suivre, mais nous serons bien avancés dans 2022 quand nous aurons l'information officielle. D'ici là...