Si pour d'obscures raisons, comme pratiquer l'on ne sait trop quelles sorcelleries, un Haswell est encore votre CPU et son iGPU est votre GPU de prédilection pour débiter du pixel, sachez que celui-ci va voir son support DirectX 12 lui être retiré par le fondeur, si et seulement si vous installez ses derniers pilotes 15.40.44.5107, qui ne fonctionnent plus qu'avec DirectX 12 !

Pourquoi ? Eh bien Intel a découvert (ou en a été informé) une vulnérabilité matérielle potentielle au sein des puces Intel Graphics de la 4e génération Core. La faille en question permettrait une escalade des privilèges, avec tout ce que cela peut impliquer. Pour colmater cette nouvelle brèche dans son matos, Intel a donc publié un sparadrap logiciel avec ses derniers pilotes. Toutefois, dans les cas où vous auriez vraiment besoin des fonctions de DirectX 12, il suffira de rester à la version 15.40.42.5063 précédente, ou à n'importe quelle version antérieure. Les processeurs et les iGPU concernés sont les suivants :

4th Generation Intel® Core Processors with Intel Iris Pro Graphics 5200

4th Generation Intel® Core Processors with Intel Iris Graphics 5100

4th Generation Intel® Core Processors with Intel HD Graphics 5000/4600/4400/4200

Intel Pentium® and Celeron Processors with Intel HD Graphics based on 4th Generation Intel® Core

Oui, ça fait un paquet de puces, mais il est peu probable que cette désactivation aura un impact notable. Les joueurs utilisant l'iGPU d'un Haswell pour jouer se comptent assurément sur les doigts d'une main (et encore, on est généreux), quant aux joueurs exploitant toujours une plateforme Haswell (ceux-ci seront par contre certainement un peu plus nombreux) dans leur machine de jeu, il est plus que certain qu'ils le font de concert avec une vraie carte graphique, qui est fort certainement compatible DX12 et n'aura aucun problème à continuer à le faire.

En tout cas, les iGPU Intel Graphics de Haswell sont a priori les seuls à être concerné par cette vulnérabilité, aucun hardware plus récent ne serait impacté, du moins qu'on en sache pour l'instant. La suite peut-être au prochain épisode, dans 10 ans ? Allez savoir ce que trouveront encore les archéologues de la sécurité d'ici là, chez l'un, comme chez l'autre.

Pour la petite histoire, les iGPU concernés sont de la génération 7.5 (Gen 7.5) et furent la plus ancienne chez Intel à avoir reçu le support logiciel de DirectX 12 en 2015 (DX12 avait été annoncé le 20 mars 2014), à partir des pilotes 10.18.15.40.98. Par contre, ce n'est qu'avec Skylake-S que les iGPU ont reçu un véritable support matériel pour l'API DirectX 12. Ce qui peut sous-entendre que ce qui avait été fait avant relevait peut-être aussi un peu du bricolage logiciel... (Source)

