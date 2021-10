On pensait, à la simple évocation d'Alder Lake il y a plusieurs mois, qu'Intel pourrait recoller à AMD et dépasser un peu, mais les fuites sont d'un autre calibre. Alder Lake, en tant que performance monocoeur, semble mettre la raclée à tous les CPU sortis jusqu'ici. C'est possiblement une des raisons qui font que le boss d'Intel a la banane. Ce jour, le 12700K a droit à son benchmark CPU-Z.

8 coeurs Golden Cove avec Hyper-Threading, plus 4 coeurs Gracemont, voilà qui fait un total de 20 threads déroutant au départ. Les gros coeurs peuvent pédaler jusqu'à 5 GHz, les petits 3.6 GHz, sans que l'on ne sache comment ils se comportent ensemble en cas de charge lourde, plutôt les P, plutôt les E, ou les deux ? Nous en saurons plus avec les documents techniques dans quelques semaines.

Sous ce benchmark CPU-Z, le score simple coeur est à 800.2, quand le 11900K est à 682 et le 5900X/5950X à 648. Dès qu'on passe sur la version multi, le résultat reste probant, avec 9423.2 points, contre 9544 au 5900X, ce dernier accusant 24 threads pleine puissance, soit 4 de plus. Le 5800X avec ses 16 threads, donc 4 de moins, trône à 6560 points, bien derrière le 12700K avec seulement 4 threads de moins. Les jeux seront très certainement friands de ces Alder Lake, en applicatif, cela risque d'être plus serré avec les 590X et 5950X, et encore plus avec la prochaine génération Zen, dont on ne sait pas comment elle sera en attendant Zen 4 fin 2022. La différence ? C'est que cette fois, AMD n'est pas en pleine décadence, et ça change tout ! (Source Twitter)