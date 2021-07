Si vous ne connaissez pas le Ryzen 7 5700G, c’est plutôt normal : le processeur a été annoncé lors du Computex 2021 pour le 5 août en version boîte, pour le grand public. Loin d’être aussi perfectionné que celui équipant la PlayStation, désormais disponible à la vente libre sans iGPU, cet APU bénéficie toutefois de la nouvelle microarchitecture Zen 3, couplée à une partie graphique VEGA vieillissante.

Or, si vous avez bien suivi, le 5 août n’est pas encore passé, ce qui signifie que le bouzin n’est pas encore en vente libre... qu’à cela ne tienne : notre confrère Tom’s Hardware s’en est procuré un par le marché OEM, c’est-à-dire le secteur des ordis prémontés — un secteur où, bizarrement, AMD le distribue. L’heureux élu est une machine de chez HP, plus exactement un Pavilion TP01-2066, livré de base avec 16 Gio de DDR4... en single channel. Si vous n’êtes pas familier avec ce terme, il signifie simplement qu’une unique barrette de mémoire vive est utilisée, ce qui a le malheureux effet de diviser par deux la bande passante mémoire, ladite bande passante étant the point faible des parties graphiques des APU.

Ainsi, Tom’s a été tester le proco dans trois configurations différentes : dans son environnement originel, avec deux barrettes, toujours dans le HP, et dans un carte mère du commerce, à savoir ne ASUS ROG Strix B550-E. Au niveau des résultats, le verdict est sans équivoque : puisque le Ryzen 5 3400G était déjà roi des APU pour PC de bureau sur le panel testé, même face à un i5-11600K bleu armé de 32 EU Xe, le Ryzen 5700G enfonce encore le clou avec un peu moins de 20 % de performances supplémentaires, tant que le dual channel est de la partie. Face à un Ryzen 4750G un peu plus fourni, c’est toujours à l’avantage du nouveau venu avec 8 %. De quoi permettre un PC de jeu pas trop cher en FullHD, puisque le bougre affiche tout de même 88 images par secondes de moyenne sur GTA V (preset minimum, cependant) ? Tout dépendra de vos attentes !