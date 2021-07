Doom Eternal devait avoir du DLSS et du ray tracing l'année dernière, puisque ce fut annoncé par le caméléon. Finalement, c'était la semaine dernière que la rustine est arrivée, permettant donc du DLSS 2 aux GeForce RTX, et du ray tracing à toutes les cartes qui en sont capables matériellement. Le jeu reste sous ID Tech 7 et Vulkan le bien-aimé, à raison quand on voit les résultats des jeux qui pédalent sous cette API de bas niveau.

Gamegpu a fait son test, mais DLSS uniquement, pas de RT dans les résultats opposant RTX et RDNA 2. Cela signifie que toute autre génération de GPU est exclue, exit les VEGA, Polaris, Pascal. Le panel n'est pas complet chez Ampere, mais la RTX 3080 en FHD domine la RX 6900 XT, et cela s'amplifie avec le DLSS. La RTX 2080 Ti colle la RX 6800, la RX 6700 XT en fait de même avec la RTX 3060 Ti. En QHD, les choses se figent globalement, on notera un retrait de la RTX 3060 Ti face à sa concurrente. Enfin, en UHD, les cartes ayant 8 Go de VRAM ou moins ne passent pas le test Ultracauchemar, la RX 6900 XT étant derrière la RTX 3080, assez largement.

Nous avons parlé des résultats sans DLSS pour comparer directement Ampere, Turing et RDNA 2. Ce qui nous étonne, c'est de voir les Radeon aussi en difficulté, alors que sur nos tests en rastérisation et sur ce titre, elles sont très performantes. Cela nous fait donc garder nos distances avec ces conclusions, est-ce que le choix de la scène est si déterminant qu'il inverse la tendance entre notre confrère et nos tests ? Pour le savoir, nous terminons notre Experience, qui devrait mettre nos conclusions à nu !