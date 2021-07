Il y a 10 mois, avec ses UNI FAN SL120 RGB, Lian Li avait introduit un nouveau concept particulièrement novateur pour le branchement des ventilateurs et la gestion des câbles, tout simplement en coupant un maximum de fil et utilisant un nouveau système de pins permettant de chaîner facilement chaque unité ! Accessoirement, Lian Li a aussi beaucoup soigné le design et la conception de son nouveau ventilateur, une véritable création haut de gamme, lumineuse et premium n'ayant pas grand-chose à envier à la concurrence. Le constructeur avait ensuite complété le catalogue fin 2020, en y ajoutant une déclinaison 140 mm, apparemment très attendue par les fans de la marque. Et aujourd'hui, voici qu'arrivent les UNI FAN AL120 ! Que viennent-ils donc ajouter à l'offre de Lian Li ?

En fait, pas grand-chose. Le concept et les spécifications de base ne changent pas, ou très peu. Ainsi, ces AL120 reprennent évidemment le système de daisy-chaining du fabricant et le design des SL120, à quelques petits détails près, comme la forme et la couleur des caoutchoucs antivibrations. Le roulement est toujours de type FDB et ses spécifications sont presque les mêmes, à savoir une plage de fonctionnement entre 800 et 1900 tr/min, un débit d'air de 64,5 CFM (légèrement supérieur à celui des SL120) et une pression statique de 2,62 mmAq (idem), mais une nuisance sonore moindre, puisque l'on passe de 31 dBA à 28,3 dBA, en théorie. Mais le plus gros changement est bien d'ordre luminaire, puisque les loupiottes ont désormais été positionnées au niveau des pales et dans les 4 coins pour un effet d'éclairage bien différent, subjectivement moins discret. Chouette pour ceux qui trouvaient les SL120 trop sages, et au grand dam des autres qui rêvent toujours d'une version sans aucune loupiotte.

Comme pour le reste de la gamme, l'AL120 existera en noir et en blanc, à l'unité ou par trois, en sachant que le pack de trois est aussi livré avec l'UNI HUB permettant de contrôler jusqu'à 16 ventilateurs via L-Connect 2. Enfin, les prix conseillés ont un peu grimpé au passage, puisque L'UNI FAN AL120 seul coûtera 26,90 € (soit 2 euros de plus que le MSRP du SL120) et 84,90 € par trois (contre 79,90 € pour le pack de trois SL120). Néanmoins les SL1x0 n'ont presque jamais été vendus à ces prix et leur disponibilité reste toujours encore un peu difficile en ce moment, même si c'est déjà mieux qu'au début. À voir si les AL120 échapperont à ces difficultés. À bientôt pour l'AL140 ?