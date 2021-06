Encore plus d'APU Ryzen 5000 chez AMD avec la série Pro

Alors qu’AMD annonçait hier ses APU pour grand public — comprenez, non-OEM — pour le 5 août, les trublions n’avaient en fait pas fini avec leurs nouveaux produits. Certes, il n’est plus question d’empilements 3D à faire rêver les électroniciens, mais d’une nouvelle déclinaison de Lucienne sur PC de bureau à destination des intégrateurs (OEM uniquement, donc), et plus précisément des professionnels.

Avec 6 nouveaux APU, nous AMD apporte une légère refonte de son offre à destination de la clientèle professionnelle avec un changement complet en bonne et due forme de la série 4050G, annoncée en même temps que les autres APU en juillet 2020. Reconnaissables par son suffixe 50G pour les versions 65 W et 50GE pour les versions 35 W, ces puces allient VEGA et Zen... 3 — les rouges ne communiquant par sur la microarchitecture embarquée, mais les 16 Mio de cache ne peuvent que trahir une mise à niveau selon la dernière architecture lancée — : de quoi offrir un boost bienvenu !

P’tit nom Coeurs / Threads Freq. Base Freq. Boost L3 GPU TDP Ryzen 7 Pro 5750G 8 / 16



3,8 GHz 4,6 GHz 16 Mio Vega 8 @ 2,0 GHz



65 W Ryzen 7 Pro 5750GE 3,2 GHz 35 W Ryzen 5 Pro 5650G 6 / 12



3,9 GHz 4,4 GHz 16 Mio Vega 7 @ 1,9 GHz



65 W Ryzen 5 Pro 5650GE 3,4 GHz 35 W Ryzen 3 PRO 5350G 4 / 8 4,0 GHz 4,2 GHz 8 Mio Vega 6 @ 1,7 GHz 65 W Ryzen 3 PRO 5350GE 3,6 Ghz 35 W

Avec pour principal atout les fonctionnalités « pro » débloquées, en particulier le support garanti de la mémoire ECC (bien que la chose soit normalement toujours disponible sur les Ryzen non-Pro, l’implémentation dépendant en fait de la carte mère utilisée) et d’une pile logicielle assurant la sécurité, nous n’attendons clairement pas un carnage de ces modèles, ni même un quelconque retour dans nos colonnes tant ces unités passent généralement inaperçues (hors fuites, bien entendu). Reste que les clients professionnels fidèles seront sûrement ravis de la mise à jour : affaire classée ? (Source : @_m_, en ragot, et AnandTech)