Il y a quelques jours refaisait surface un processeur qui avait déjà fait parler de lui en avril dernier : l’AMD pas-Ryzen 4700S, présumément récupéré de la Xbox One Series X et S. Cependant, voilà que les premiers exemplaires se retrouvent dans le commerce et, avec eux, les premiers tests, notamment chez les Coréens de Bodnara.

Ainsi, nous apprenons que le chipset retenu est un A77E pas vraiment du plus actuel, puisque utilisé par les rouges dans les notebooks des années 2014... mais aussi dans la Xbox One, d’où la supposition selon laquelle ce 4700 S proviendrait de rebus des XBox series. Cependant, un examen plus attentif de la puce mise à nue et de la disposition des modules de GDDR6 exhibe des similarités bien plus importantes avec la PlayStation 5 que son concurrent de chez Microsoft : l’APU mystère serait, en fin de compte, originaire de restes de la console de Sony.

Et zou, un p’tit cliché pour la route !

En interne, nous retrouvons, comme promis, les 8 Gio de GDDR6 moulinant à 14 Gbps, cette fois-ci provenant de Sk hynix, sans surprises soudés sur le PCB. Selon les premiers tests, cette intégration permet de totalement rouler sur la DDR4 3200 MHz couplé à un i7 11700... tout du moins du point de vue de la bande passante sur des benchmarks synthétiques. En effet, si le système est marketé pour de la bureautique, c’est bien que le bât blesse quelque part, et, avec 200 W de consommation pour l’APU seul, couplés à la liaison PCIe x4 2,0, le bousin ne sera guère utile dans une configuration pour joueurs. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller parcourir le test coréen qui n’a fait usage que de la RX 550 initialement présente das leur machine... Dommage que la version avec iGPU complet ne soit pas directement en vente ! (Source : VideoCardz)