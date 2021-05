Internet oblige, la découverte d'un soi-disant stepping B2 chez AMD a très rapidement fait des vagues et donné naissance à la rumeur d'un refresh potentiel des Ryzen 5000 actuels, à savoir une nouvelle fournée Ryzen 5000 XT, exactement à l'image de ce qu'AMD avait fait en 2020, quelques mois après le lancement de Zen 2 et à peine quelques mois avant Zen 3, avec trois Ryzen 3000 XT. Après tout, il est vrai que l'histoire à souvent pour habitude de se répéter, d'autant plus que Matisse Refresh avait fait sa toute première apparition officieuse fin mai 2020, avant d'avoir été confirmé mi-juin suivant. Il fait toutefois bon de noter qu'à ce moment-là, AMD n'en avait pas profité pour introduire de stepping différent, ainsi les Ryzen 3000XT en étaient toujours au même stepping B0 des premiers Ryzen 3000. Est-ce que ça prouve quelque chose ? Probablement pas, AMD peut toujours faire comme bon lui semble.

Sauf que voilà que VideoCardz (par qui la rumeur d'abord balancée sur Twitter avait pris de l'ampleur, comme souvent) a déjà publié ce qui s'apparente à une sorte de démenti d'apparence officielle. Celui-ci aurait été obtenu par le site polonais Benchmark.pl, qui s'était immédiatement tourné vers AMD pour en savoir plus, et la réponse ne s'est visiblement pas fait attendre. En résumé, le stepping B2 est bien au programme et va être introduit graduellement dans la gamme existante au fil des 6 prochains mois, mais celui-ci n'aura aucune incidence sur les performances ou les fonctionnalités.

As part of our continued effort to expand our manufacturing and logistics capabilities, AMD will gradually move AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors to B2 Revision over the next 6 months. The revision does not bring improvements in terms of functionality or performance, furthermore, no BIOS update will be required." - AMD.

Ce stepping B2 ne serait donc ni plus ni moins ce qu'un nouveau stepping est habituellement, c'est-à-dire une amélioration pour la "fabricabilité" de la puce, potentiellement avec de meilleurs rendements (et ça, ce serait toujours chouette) et quelques ajustements mineurs par-ci et par-là. Quid des "5.0 GHz" alors mentionnés sur Twitter pour le mystérieux Vermeer 16 cœurs ? Il est vrai qu'un 5950X est officiellement donné pour 4,9 GHz maximum, mais celui-ci peut déjà occasionnellement booster à 5 GHz lors d'un usage modéré, comme nous avions pu l'observer nous-mêmes. Cela étant dit, notons qu'AMD n'a pas réellement démenti pour autant la possibilité d'une éventuelle série Ryzen 5000 XT, mais considérant l'origine unique de la rumeur initiale, on dira que ce n'est pas au programme dans l'immédiat. Ce n'est pas non plus comme s'il y avait réellement urgence.