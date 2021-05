Days Gone marque la volonté de Sony de proposer ses licences les plus plébiscitées aux joueurs PC. Loin d'être un marché de niche, le géant nippon a pu apprécier l'oseille engrangée sur des titres portés PC comme Horizon Zero Dawn. En même temps, quand les jeux sont bons, il suffit de bien les transposer à l'univers PC pour en tirer parti, et le tour est joué. Days Gone raconte l'histoire d'un vétéran militaire nommé Deacon en plein milieu d'une émergence zombie. Il rencontrera ces ex-humains putréfiés, mais aussi des humains ayant divers sens des valeurs, bénéfiques ou maléfiques.

TPU a fait un benchmark du bousin, avec bien entendu les dernières cartes RDNA 2, mais aussi Ampere, sans oublier RDNA, Polaris et Vega côté rouge, Turing et Pascal côté vert. Les 3 définitions retenues sont les plus représentatives, 1920x1080, 2560x1440 et 3840x2160. Globalement, quelle que soit la définition, l'UE4 apporte un petit plus aux Geforce, bien que les Radeon soient très proches. La RX 6900 XT reste par contre dominée par le duo RTX 3080 et 3090. la RX 6800 joue au poker menteur avec la RTX 2080 Ti, la RX 6700 XT est juste derrière la RTX 2080.

Toutefois, le jeu tourne très bien, et tout comme HZD, le portage semble de qualité, même s'il ne bénéficie pas des derniers raffinements comme le DLSS (ou sa solution AMD), le ray tracing, voire les mesh shader ou VRS pour qu'il soit complètement PC compliant.