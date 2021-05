Du fait de la pénurie et d’un rythme de travail ralenti par le COVID, les nouvelles générations de matériel informatique mettent fatalement un peu plus de temps à arriver. Sauf que, dans notre société axée sur les disponibilités immédiates et la nouveauté incessante, les marques se doivent de proposer des améliorations des modèles existant coûte que coûte. Pour cela, les refreshs sont idéaux : vous partez d’une base qui a fait ses preuves, améliorez légèrement ces caractéristiques, soit par une lithographie améliorée — coucou Zen+ ! – soit par une étape de sélection des dies plus drastique — hello les Ryzen 3000 XT — et voilà votre nouvelle gamme.

Si nous connaissons bien Intel pour ce petit jeu, l’architecture Skylake étant été largement poncée par le procédé, AMD n’est également pas nouveau dans le secteur, et ce n’est pas sa division graphique qui prétendra le contraire. Or, nous avons ici bien à faire à des CPU, car un nouveau stepping (c’est-à-dire version d’un même die) a fuité sur Twitter, nommé « B2 », concernant deux CPU identifiés comme les Ryzen 5600X et 5950X.

B2 Stepping for Vermeer?! ????



100-000000059-60_50/34_Y

3.4 GHz (up to 5 GHz)

Stepping: B2

Cores: 16



100-000000065-06_46/37_Y

3.7 GHz (up to 4.6 GHz)

Stepping: B2

Cores: 6 — Patrick Schur (@patrickschur_) May 17, 2021

De là, la toile s’emballe : ces deux processeurs auraient tout d’un refresh apportant un vent de nouveauté, potentiellement un R5 5600XT et un R9 5950XT ? Pourquoi pas, puisque ce B2 apporte une hausse de fréquence sur l’hexadécacore, avec 5 GHz en boost au lieu des 4,9 GHz de la version courante. Néanmoins, l’hexacore n’aurait, lui, aucun changement : difficile donc de le présenter comme nouveau, à moins que le TDP — ou le prix de revente — ne soit modifié ? Pour le moment, AMD s’est passé de tout commentaire, nous devons donc attendre avant qu’un exemplaire se retrouve, peut-être, dans le commerce. (Source : VideoCardz)

Vous pensiez qu’Intel était seul sur ce coup ?