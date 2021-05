AORUS a beau ne pas avoir autant de galon que d'autres vieux acteurs du marché de l'écran, la branche gaming de GIGABYTE compte bien s'y faire nom auprès des joueurs, mais en tant que énièmes revendeur et emballeur de dalles majoritairement en provenance d'AUO, LG Display et de Samsung, ce n'est pas chose aisée, la concurrence est nombreuse. Cela étant dit, les occasions ne manquent pas sur ce marché de l'écran et du gaming en pleine croissance, il « suffit » de les saisir avec des produits pertinents (et abordables). Les prochains écrans d'AORUS le sont-ils ?

Ce n'est pas vraiment à nous d'en juger, puisque cela dépendra naturellement des besoins et des attentes de chacun, mais si l'idée d'un écran 4K UHD gaming digne de ce nom vous excite, restez peut-être dans les parages ! On connaît déjà pas mal de choses sur ces trois fameux écrans d'AORUS, puisqu'on en avait déjà parlé le mois dernier avec les informations disponibles à ce moment-là, sauf qu'entre-temps GIGABYTE a partagé des données techniques supplémentaires (et parfois corrigées) et au moins l'un des références à commencé à se pointer dans le commerce outre-Rhin.

En gros, qu'est-ce qui est différent ? Plus de 0,5 ms au programme pour le 32 pouces, la dalle IPS SuperSpeed moulinera au mieux à 1 ms, et point de QLED non plus ni de DisplayHDR 1000 pour celui-ci. C'est donc un écran 32 pouces 4K UHD comme on en verra bientôt arriver plusieurs. On ne sait toujours pas officiellement si les écrans ci-dessous sont FreeSync quelque chose et approuvé G-Sync, mais l'inverse semble très peu probable. Bizarrement, GIGABYTE n'en dit absolument rien sur son site et aucun des trois n'est encore visible dans la base donnée correspondante d'AMD ou de NVIDIA. Mais chez CaseKing, le FV43U est définitivement FreeSync Premium Pro et G-Sync Compatible. Enfin, en fouillant un peu sur le Net, on a pu trouver que le FO48U exploitera une dalle WOLED de chez LG Display, ce qui en fera donc absolument un vrai clone de 48CX, le tuner TV en moins. Enfin, le reste est donné dans le tableau ci-dessous.

En tout cas, il nous faut donc encore patienter encore un peu pour découvrir tout le reste, mais gageons que les deux autres ne devraient plus trop tarder à arriver. À quel prix ? Ce mystère-là reste encore entier. (Source)