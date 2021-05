Personne ne peut contester la puissance des puces AMD depuis l'avènement de Ryzen. Avec ses déclinaisons de Zen, le géant rouge a su faire bénéficier ses plateformes pros avec la même force, au point de larguer son concurrent sur les caractéristiques techniques. Milan, qui est la génération à base de Zen 3, fait office de petit joueur comparé à ce qui semble se tramer avec Genoa. Cette série d'EPYC devrait se pointer en 2022, on peut penser que ce sera second semestre. Mais pour ça, AMD a sorti l'artillerie lourde, il faudra beaucoup de travail à Intel pour posséder un catalogue aussi complet et virulent.

La famille serait gravée en 5 nm, et c'est bien Zen 4 qui animera le truc. Le socket LGA4094 alias SP3 dégage et laisse sa place au LGA6096 et son SP5. L'augmentation du nombre de broches n'est pas là par hasard, les CCD sont estimés pour avoir 12 coeurs en lieu et place de 8 pour Milan et Zen 3. Du coup le flagship aurait 96 coeurs et 192 threads, le SMT étant toujours de la partie. La RAM DDR5 5200 serait répartie selon un mode 12 canaux. Enfin, il y aurait 128 lignes PCIe 5.0. Pour conclure, le TDP du plus gros modèle serait de 320 W, on peut dire que ça commence à piquer, mais ça ne ferait que 40 W de plus par rapport au plus gros Milan actuel.

Ces spécifications alléchantes laissent espérer un premier jet mainstream bien pêchu également, mais pour savoir cela, il faudra attendre la fin d'année, voire le début de la prochaine. Quels engins !

Au niveau de l'embarqué, ce n'est pas moins intéressant. Dernier trimestre 2021, AMD devrait annoncer ses V3000, qui succèderont aux V1000 en Zen 1 et V2000 en Zen 2. Le tout offrant un mélange détonnant de Zen 3, et de 8 coeurs et 16 threads. Notez que seuls les V1000 étaient limités à 4 coeurs. Mais là aussi, quand on connait les forces de Zen 3, cela peut donner de sacrées petites machines, mais AMD franchira clairement un cap quand il abandonnera VEGA pour RDNA 2, car l'évolution des APU fut forte par son côté CPU, son côté GPU étant outdaté comme disent les djeuns ! (Source)