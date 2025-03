Les processeurs EPYC Embedded 9005 dÃ©barquent

Avec les EPYC 9005, Zen 5 est devenue EPYC depuis la fin 2024. L'archi est aussi EPYC Embedded désormais. AMD a en effet officialisé sa série EPYC Embedded 9005 destinée aux systèmes intégrés. Rappelons qu'avec ces gammes, AMD cible explicitement le domaine industriel, la mise en réseau et la sécurité ainsi que le stockage cloud et d'entreprise.

Sept ans de support

Ces puces exploitent donc des cœurs CPU Zen 5 ou Zen 5c. Calquée sur celle des EPYC 9005 Turin, la série maintient une très grande variété de configurations : l’EPYC Embedded 9015 l’ouvre avec ses 8 cœurs CPU Zen 5 et son TDP de 125 W ; l’EPYC Embedded 9965 la referme avec ses 192 cœurs Zen 5c et son TDP de 500 W. Les fréquences ne sont pas terribles en revanche : à peine 4,5 MHz pour le CPU le plus véloce !

On a déjà vu mieux en 2025 © AMD

Blague à part, entre ces deux extrêmes, de nombreux multiples de 8, avec toujours quelques trous dans la table. Pour la comparaison, les EPYC 9004 Embedded proposent de 16 à 96 cœurs CPU, pour des TDP compris entre 200 W et 360 W.

Processeur Cœurs CPU Threads Type de cœurs Fréquence de base Fréquence maximale TDP AMD EPYC Embedded 9965 192 384 Zen 5c 2.25 GHz 3,7 GHz 500 W AMD EPYC Embedded 9845 160 320 Zen 5c 2,1 GHz 3,7 GHz 390 W AMD EPYC Embedded 9755 128 256 Zen 5 2,7 GHz 4,1 GHz 500 W AMD EPYC Embedded 9745 128 256 Zen 5c 2,4 GHz 3,7 GHz 400 W AMD EPYC Embedded 9655P 96 192 Zen 5 2,6 GHz 4,5 GHz 400 W AMD EPYC Embedded 9655 96 192 Zen 5 2,6 GHz 4,5 GHz 400 W AMD EPYC Embedded 9555P 64 128 Zen 5 3,2 GHz 4,4 GHz 360 W AMD EPYC Embedded 9555 64 128 Zen 5 3,2 GHz 4,4 GHz 360 W AMD EPYC Embedded 9535 64 128 Zen 5 2,4 GHz 4,3 GHz 300 W AMD EPYC Embedded 9455P 48 96 Zen 5 3,15 GHz 4,4 GHz 300 W AMD EPYC Embedded 9455 48 96 Zen 5 3,15 GHz 4,4 GHz 300 W AMD EPYC Embedded 9355P 32 64 Zen 5 3,55 GHz 4,4 GHz 280 W AMD EPYC Embedded 9355 32 64 Zen 5 3,55 GHz 4,4 GHz 280 W AMD EPYC Embedded 9335 32 64 Zen 5 3 GHz 4,4 GHz 210 W AMD EPYC Embedded 9255 24 48 Zen 5 3,25 GHz 4,3 GHz 200 W AMD EPYC Embedded 9135 16 32 Zen 5 3,65 GHz 4,3 GHz 200 W AMD EPYC Embedded 9015 8 16 Zen 5 3,6 GHz 4,1 GHz 125 W

Ces processeurs de série 9005 Embedded sont toujours capables de gérer jusqu’à 6 To de DDR5 par socket. Ils prennent en charge 160 lignes PCIe 5.0 avec support CXL 2.0. Ils exploitent le socket SP5, comme la génération précédente.

AMD offre sept ans de disponibilité produit. Elle prévoit une garantie d'exploitation de la même durée pour les puces commercialisées (au lieu de cinq pour celles échantillonnées actuellement). L’entreprise met en avant diverses fonctionnalités, dont le NTB (Non-Transparent Bridging) et le DRAM Flush To NVMe. La première améliore la redondance du système « en permettant l'échange de données entre deux CPU dans des configurations actives-actives via PCI Express pour assurer la poursuite des opérations en cas de défaillance » ; la seconde doit prémunir de la perte de données en cas de défaillance d’alimentation. La plateforme gère aussi le Dual SPI (Serial Peripheral Interface) avec prise en charge de deux ROMs hors puce pour le démarrage sécurisé.

Salil Raje, vice-président senior et directeur général de la division Adaptive and Embedded Computing d’AMD :

L'IA appliquée au trafic réseau, l'explosion des besoins en stockage de données et l'expansion de l'informatique industrielle en périphérie stimulent la demande de performances de calcul accrues sur les plateformes embarquées. Les processeurs AMD EPYC Embedded de 5e génération offrent des performances et une efficacité de premier plan aux clients du secteur de l’embarqué, tout en garantissant des cycles de vie prolongés des produits et une résilience système renforcée, indispensables pour concevoir en toute confiance et assurer un fonctionnement continu dans des environnements exigeants et "always-on".

AMD échantillone actuellement des processeurs EPYC Embedded 9005 pour quelques clients en accès anticipé. Les livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre 2025.