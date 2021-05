Ventes de jeux vidéo : hommage aux Village People ? (non)

On revient sur les ventes hebdomadaires, avec notamment les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions). Que dire si ce n'est qu'on a là du prévisible et un petit tsunami qui confirme que les joueurs attendaient Resident Evil Village de pied ferme. Même chose pour le remaster de la trilogie Mass Effect, d'ailleurs. Notons également la bonne perf de Subnautica qui sort de son accès anticipé, ainsi que de Biomutant qui ne sortira pourtant qu ele 25 mai.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 19 Semaine 18 1 Mass Effect™ Legendary Edition Resident Evil Village 2 Resident Evil Village Hood: Outlaws & Legends 3 Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 4 Valve Index VR Kit It Takes Two 5 Subnautica: Below Zero Valve Index VR Kit 6 It Takes Two Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle 7 Hood: Outlaws & Legends Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle 8 DOOM Eternal Deluxe Edition Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire 9 FINAL FANTASY XIV: Endwalker Mass Effect™ Legendary Edition 10 Biomutant NieR:Automata™

Et donc ras de marée des Village People confirmé par les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Deux exceptions toutefois, puisque le titre de Capcom n'a pas su atteindre le podium ni sur PC, ni sur Xbox One, curieusement... Toujours est-il qu'il était évident que ce soit LE titre phare de ce mois de mai 2021, nous l'avions prévu sans trop prendre de risques, mais la bouliche de Tomiche a fait son job. Et nous vous prierons de ne pas commenter cette avant-dernière phrase, d'avance merci.