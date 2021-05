RZ608, la 1ère puce réseau d'AMD ? Oui, et non

Un nouveau module Wi-Fi 6E 2x2 a fait une apparition sur la toile, plus exactement dans la fiche technique de la console portable AYANEO, dont le projet d'un second batch de 2000 unités est en ce moment en cours de financement participatif sur la plateforme Indiegogo. La particularité de cette console, c'est qu'elle fait la part belle au hardware AMD et est animée par un Ryzen 5 4500U, qui est un hexacore Zen 2 avec une puce graphique intégrée Vega 6. Elle possède également un écran 7 pouces et fait mouliner version complète de Windows. En somme, une concurrente de Switch, mais en x86. On vous l'avait d'ailleurs présenté en détail février dernier !

À propos du sans-fil, le module Wi-Fi 6 original a récemment été remplacé par un composant un peu plus cher, encore inconnu au bataillon et qui porte cette fois-ci le nom du collaborateur principal : AMD RZ608 ! Il s'agirait de son premier usage commercial, signe que les créateurs de l'AYANEO sont probablement en bonnes relations avec l'entreprise. Tiens donc, AMD se serait donc enfin lancé dans la création de composants réseau ?

Eh bien non, pas vraiment. En pratique, AMD n'a rien fabriqué, il s'agit ni plus ni moins d'un module MT7921K obtenu auprès de MediaTek. Tiens, voilà qui rappelle quelque chose. En effet, pas plus tard qu'en septembre 2020, le bruit courait qu'AMD songerait à se lancer dans le réseau avec MediaTek, déjà bien expérimenté dans le domaine, afin de proposer des solutions à son image (littéralement, visiblement) et en alternative à celles d'Intel et de Realtek, qui dominent le marché grand public. On ne savait alors pas trop en quoi exactement pouvait consister ce partenariat, mais la réponse semble désormais avoir été apportée, au moins en partie.

Difficile de savoir si AMD a vraiment pu contribuer dans la création de ce module Wi-Fi 6E RZ608, mais cela semble peu probable dans ce cas, il s'agit très vraisemblablement que d'un simple remaquillage sans modification du MT7921K. Ce qui ne voudrait pas dire que cette nouvelle initiative s'en arrêterait là, bien au contraire. On se doute bien qu'AMD aussi aimerait plus tôt que tard enfin pouvoir proposer et vendre un écosystème personnalisé et quasi intégralement à son nom, comme Intel le fait depuis longtemps, et donc de ne plus avoir à acheter les solutions de ce dernier. CPU AMD, GPU AMD, USB AMD, Wi-Fi AMD, Ethernet AMD, Bluetooth AMD... Cela semble être une suite assez logique ! (Source)