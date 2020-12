Alors que Samsung a officiellement annoncé la fin de sa division CPU 100 % custom, ce qui signifie que la firme se base désormais sur le design ARM de références et les modifie légèrement au lieu de partir de microarchitecture de sa propre conception, voilà qu’un Exynos sauvage vient de se faire flasher sur le web.

Trouvé très exactement sur GeekBench, le bousin porte la référence 2100, et aurait scoré 1089 points en monocoeur, pour 3963 en multicœur, soit des valeurs extrêmement proche des (respectivement) 1 135 points et 3 794 points communiqués par Qualcomm pour son Snapdragon 888 concurrent. Notez que, de toute manière, les futurs Galaxy S21 devraient être équipés de deux modèles, le choix s’effectuant en fonction de votre région... Au niveau technique, cet Exynos se présenterait comme un octocore — pas vraiment de quoi surprendre — sauce DynamIQ, c’est à dire hétérogène avec 1 gros bousin à 2,9 GHz, 3 plus faibles à 2,8 GHz — admirez la différence — et 4 cœurs plus efficients thermiquement à 2,4 GHz.

Des fréquences musclées, en somme ; probablement grâce à l’usage d’une lithographie de dernière génération, pourquoi pas le 5 nm maison ? Pour ce qui est de la microarchitecture, rien ne semble encore avoir fuité, mais il est plus que probable d’y retrouve du Cortex, possiblement sauce A78 pour les gros et un Cortex-A57 pour les faibles, puisque Samsung n’a désormais plus de division processeur en son sein. Néanmoins, rien ne dit que le coréen n’a pas optimisé à sa sauce la microarchitecture en interne, comme le fait bon nombre de concurrents ; d’autant plus que le marketing avait annoncé sur Twitter le retour du nom Exynos le 12 janvier prochain. Écran de fumée ou performances à la hauteur ? Seul le futur nous le dira... (Source : HeXus)