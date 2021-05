Il y a quelques jours, la toile s'enflammait suite à une fuite de roadmap chez AMD, montrant quelques versions non dévoilées jusqu'à présent de processeurs rouges, allant du CPU standard à l'APU, que ce soit pour le monde mobile ou fixe. Toutefois, à part quelques ragots de bas étage, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations sur le palier intermédiaire entre Zen 3 et Zen 4, appelé Warhol, qui devrait sortir vers la fin de l'année. Et bien la raison est simple : selon plusieurs ragoteurs du monde hardware, ce projet prévu par AMD a finalement été abandonné, avant même qu'il ne soit totalement mis à jour.

Les raisons de cet abandon font même l'objet d'une fuite, avec une théorie qui semble assez juste dans le contexte actuel. En effet, les rouges auraient stoppé ce projet d'amélioration de Zen 3 en utilisant le procédé N6 de chez TSMC pour des raisons logistiques, suite aux difficultés actuelles du fondeur à graver des dies en 7 nm. Car oui, le N6 n'est qu'une simple amélioration de ce procédé, et s'installe sur les mêmes chaines de fabrication, qui sont déjà saturées entre le CPU et GPU rouges, les consoles de jeu et les puces pour les smartphones. AMD aurait donc préféré réorienter ses ressources vers le déploiement de Zen4, qui pourrait donc profiter d'un léger coup de pouce, puisque sa gravure en 5 nm le rendrait plus accessible dans les usines, le seul gros client actuel étant Apple sur ce domaine.

Il ne reste donc plus qu'à voir s'il s'agit d'une info ou d'une intox, tellement cette rumeur se cale presque trop bien dans le contexte mondial de la pénurie des semiconducteurs. D'autres éléments pourraient jouer en la faveur d'un Zen 4 précoce, comme l'utilisation de la DDR5, un segment où Intel semble bien être le gagnant de la course. Il est donc probable que Warhol n'aura été qu'une simple case dans une roadmap qui se voit chamboulée par une période tendue. (source : Wccftech)