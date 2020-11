Après la sortie des RX 6800, 6800 XT et de la RX 6900 XT, AMD a su revenir sur le devant de la scène au niveau des performances haut de gamme. Cependant, rien n’a encore été dévoilé pour les séries inférieures, qu’il s’agisse des APU comme des cartes graphiques dédiées.

Or, voilà qu’une série de patchs situés au niveau du pilote graphique d’AMD, dans le noyau Linux vient donner un peu de grain à moudre de ce côté-là. En effet, le support de deux nouveaux appareils a été ajouté, ces derniers répondant aux noms de Navy Flounder et Dimgrey Cavefish, pour 8 identifiants PCI : 0x73E0, 0x73E1, 0x73E2, et 0x73FF pour le premier, et 0x73C0, 0x73C1, 0x73C3, et 0x73DF pour le second. Inutile d’y chercher une quelconque signification (en particulier pour l’homophonie Navy/Navi), ces codes sont le fruit d’une juxtaposition entre une couleur et un poisson, et utilisés depuis quelques années par AMD, uniquement pour Linux. Par exemple, les RX 6800 étaient prénommées Sienna Cichlid.

Alors, à quoi avons-nous à faire ? Le code n’est pas très bavard sur la composition des bousins, aussi faut-il se référer aux rumeurs : Navy Flounder serait une carte plus accessible, se basant elle aussi sur RDNA2 avec un éventuel Navi 22 ; et Dimgrey Cavefish se révélerait quant à lui être une partie graphique d’APU sur base RDNA au TDB compris entre 7,5 W et 18 W environ, mais — étrangement — équipé de cœurs Zen 2. Cezanne, du coup ?

Dans un contexte d’approvisionnement tendu des GPU, nous sommes en tout cas rassurés de voir que le développement logiciel continue son cours, faisant pencher la balance vers une sortie proche de nouveau matériel — début 2021 pour les APU selon la dernière bouliche d’Irma. Affaire à suivre ! (Source : Phoronix)