Jusqu'à ce jour, le seul constructeur de cartes graphiques à avoir viré au blanc est KFA², connu aussi sous le nom de Galax ailleurs qu'en Europe. Le PCB, le cache du radiateur, tout ça est bien blanc et c'est avant tout une histoire de goût. Mais pour qui veut harmoniser sa machine autour de cette couleur, c'est ce qu'il faut. On ne parlera pas des autres marques qui crient "White" partout, alors que le PCB est bien noir, ASUS est coutumier du fait, Zotac également.

Powercolor n'empruntera pas le même chemin, et va lancer lui aussi une Radeon RX 6700 XT de la gamme Hellhound, testée dans nos colonnes, mais entièrement blanche. Le PCB sera blanc, et ça donne un cachet intéressant, quand on pense que cette couleur a été ringardisée il y a 20 ans, et que le top du raffinement était le noir laqué de préférence. En tout cas on n'en sait pas plus, ni sur la date de lancement ni sur la dispo, et encore moins le prix. Mais qui se soucie aujourd'hui de ces 3 facteurs ? Date de lancement outragée, dispo brisée, prix martyrisé, mais carte introuvable ! Blague à part, c'est du teasing, donc on peut s'attendre à avoir plus d'infos dans les jours qui viennent.