Oui nous le savons, parler de pénurie dans le milieu du hardware ce n'est pas agréable et redondant, mais pour une fois, il s'agirait de bonnes nouvelles en prévision. En effet, selon certaines rumeurs provenant de sites chinois, il n'est pas impossible que les stocks de CPU Ryzen 5000 se voient de nouveau plus volumineux durant le trimestre qui vient, ce qui devrait faire plaisir à une partie des consommateurs, qui attendaient de pouvoir acheter leur nouveau CPU haut de gamme sans à avoir à se rabattre sur les tarifs excessifs de certaines références lorsqu'elles sont disponibles en boutique.

Ce gonflement proviendrait de l'augmentation des capacités de production des produits, permettant à AMD de garder des stocks pour en revendre sur leur site officiel au tarif officiel de sortie. De manière plus globale, certaines références comme les 5900X et les 5950X étaient tout simplement rares et/ou avec des tarifs totalement hors-normes, puisque sur le Neeed nous pouvons voir des 5950X à plus de 1200 €. Un retour vers des stocks plus conséquents permettrait de garantir des prix plus raisonnables, voire de revenir vers le MSRP, ce qui fera plaisir à ceux qui souhaitent passer à la nouvelle génération.

En revanche, nous ne savons pas comment AMD a réussi à mieux maitriser ses stocks, alors que TSMC rencontrait de nombreuses difficultés il y a quelques semaines seulement à cause d'une pénurie d'eau dans la région de Taïwan où se situent les usines de N7 et N7+. Dès lors, toutes les hypothèses sont permises, mais évitons de trop délirer et émettons des idées probables, comme une réorientation des produits à prioriser ou une amélioration des capacités de production des usines en palliant aux difficultés climatiques. Il ne reste plus qu'à savoir si cela ne concerne que les CPU, ou bien si les GPU et les consoles vont aussi sortir de ce cauchemar. (source : WCCFTech)