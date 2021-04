Le Big Island (BI pour les intimes) est un GPGPU — General Purpose GPU, une puce servant aux calculs scientifiques (machine learning en tête) architecturalement calquée sur les cartes graphiques - de chez Tianshu Zhixin, annoncé en janvier de cette année. Si nous aurions pu de prime abord penser que cette annonce revêtait du paper launch étant données les dispositions actuelles de la production, voilà que la nouvelle venue vient de passer au stade « production de masse » : la Chine met les bouchées doubles.

En effet, la maison-mère de ce BI une firme chinoise dont la création remonte à 2013 grâce à une joint venture entre le gouvernement municipal de Shanghai et VIA Technologies - une entreprise assez discrète ces dernières années côté grand public, mais qui a connu son heure de gloire en Occident dans les années 1990/2000 avec la production de chipsets compatibles x86 et ses CPU maisons de par le rachat des firmes Cyrix et Centaur. Depuis, la firme taiwanaise s’est recentrée en équipant la Chine, ici sur des GPGPU, mais aussi côté CPU avec ZahoZhaoxin, une autre joint venture qui a déjà fait son petit tour au comptoir.

Ainsi, les architectes à l’origine de la puce n’en sont pas vraiment à leur coup d’essai, d’autant plus que le projet a débuté en 2018, laissant donc un temps acceptable aux ingénieurs pour réaliser leur boulot. Gravée en 7 nm de chez TSMC sur un interposer en 65 nm via la technologie CoWoS, la belle intègre en plus 32 Gio de HBM2 pour une microarchitecture inconnue (jusqu’à la fréquence du bousin), mais annoncée pour 147 TFLOP en FP16/BF16 ainsi que 317 TOPS en INT32.

Au rang des applications possibles, le machine learning serait en tête de liste : reste à voir si les 300 W de la carte, disponible en format PCIe (16 lignes à la norme 4.0) à refroidissement passif ou en mezzanine, deux formats très répandus dans l’industrie, s’avèrent efficaces en pratique... notamment face au mastodonte NVIDIA dont l’écosystème logiciel a l’avantage de maturité sur la plupart des applications. (Source : Tom’s Hardware)