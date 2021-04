S05E13 • 29 mars - 4 avril 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Black Powder Red Earth est sorti de son early access mardi 30 mars et a été développé par _Echelon Software. Jeu indé de stratégie au tour par tour, son style à l'ancienne fait mouche et promet des heures de tactique en perspective. Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/Tux

Narita Boy est sorti mardi 30 mars et a été développé par Studio Koba. Encore une DA rétro pour ce jeu de plateforme 2D qui vous demandera de découvrir les mystères de la Techno-Sword. Tout un programme Plus d'infos... Dispo sur PC/macOS/PS4/XB1/NS

Outriders est sorti jeudi 1er avril et a été développé par People Can Fly. Le looter-shooter que beaucoup attendaient, c'est un mix entre The Division, Destiny et Gears of War. Ah, et il y a de la coop jusqu'à 3. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/Stadia

ROUNDS est sorti jeudi 1er avril et a été développé par Landfall. du jeu indé bien fun à base de PvP en ligne (Joueur contre Joueur). Si vous perdez, vous recevez un bonus pour vous aider, de quoi rendre la vie dure au vainqueur... Plus d'infos... Dispo sur PC

Totally Accurate Battle Simulator est sorti de son early acces jeudi 1er avril et a été développé par Landfall, là aussi. Réalisez des simulations de batailles épiques bourrées de ragdoll débile doncmarrant, et pas si imprécises que ça. Plus d'infos... Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

• Focus

Du nouveau maintenant avec Total War: ROME REMASTERED, prévu pour la fin du mois. Enfin du nouveau, oui et non car comme son nom l'indique, c'est une version remasterisée du jeu de stratégie "4X" Total War: Rome (ou plutôt "Rome: Total War" d'ailleurs) sorti en 2004, et pas un remake complet. Bon, il est vrai qu'habituellement on crache un peu sur les remasters, il n'empêche que celui-ci n'est pas si ridicule que ça puisque le jeu de base a plus de 16 ans. Ça change des remasters de jeux sortis il y a moins de 10 ans.

Cela étant dit, on va quand même cracher un peu dessus malgré tout, car il sort déjà suffisamment de titres liés à la franchise Total War, si maintenant on doit en plus se taper des remasters, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et ce même si le jeu de base était bon, là n'est pas la question. Concernant le contenu du jeu, pas de quoi casser trois pattes à un canard laqué, c'est du remaster, pas du remake. Donc on remet le gameplay au goût du jour, on fait un petit lifting vite fait (avec le moteur d'origine visiblement...), et on vend le tout pour une trentaine d'euros. Voilà en gros la recette appliquée par Creative Assembly et SEGA. Bref, ça arrivera sur Steam le 29 avril prochain, et on surveille ça de près, ne vous inquiétez pas.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Satellite Reign

Pour participer : soyez inscrit au CDH et écrivez le mot BX dans votre ragot.

Clôture des participations : vendredi 9 avril 2021 à 20h.