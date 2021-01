Mais ne serait-ce pas là notre bon vieil Agent 47 ? Bien sûr que si, et il nous revient dans Hitman 3 qui est prévu pour... demain, le 20 janvier 2021 ! Quoi de neuf dans cet opus par rapport au dernier sorti en novembre 2018 ? Eh bien c'est toujours IO Interactive qui développe, et toujours avec le Glacier Engine II visiblement, même si on se doute bien qu'entre temps il a dû évoluer un chouïa. En revanche, niveau format on oublie les épisodes et on aura donc droit à un jeu complet dès sa sortie (ce qui n'exclut toutefois pas de potentiels DLC), avec toutes les fonctionnalités présentes dans le volet précédent. Bon, mais niveau perf, ça donne quoi ? Et quelle tronche il a, le bestiau ?

Pour répondre à cex deux questions, un petit tour sur notre machine de test équipée d'une RTX 2080 Gaming OC, contrairement au Comptoiroscope de Hitman 2 à l'époque réalisé en 1080p grâce à une GTX 1070 HOF. Donc ici nous sommes bel et bien en 4K UHD, et on teste les options à fond (Ultra) et les options au mini (Min.). Le jeu propose un outil de bench intégré, dont nous nous sommes allègrement servi pour la majorité de la vidéo, avec en prime la première séquence du jeu pour vérifier la cohérence de l'ensemble. Bilan esthétique : même au mini, ça reste tout à fait correct, avec comme toujours des différences au niveau de l'occlusion ambiante et des reflets. Bilan perfo : ça passe. C'est un poil limite mais bon, nous n'avons qu'une "petite" RTX 2080, faut pas déconner. Bref, la vidéo est là pour illustrer nos dires.