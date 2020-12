no ragotz

Triste fin pour les Avengers sauce Intel : apparus tout d’abord comme une mystérieuse série nommée KA, ces processeurs se sont en fait révélé être des puces portant exactement les mêmes numérotations que leurs confrères, avec pour unique modification, leur emballage. Oui, point de jeu offert, point de code de réduction : juste une jolie boiboite, pas vraiment du plus utile pour un composant dont, de toute manière, la place se situe sandwichée entre un ventirad massif et une carte mère absolument pas translucide. Désormais, l’histoire se termine pour eux, car ce cher @momomo_us vient de dénicher un communiqué d’Intel faisant définitivement passer en statut « fin de vie » les i5-10600K, i7-10700K, i9-10900K et i9-10850K qui formait le quatuor des Avengers bleutés.

Certes, la durée de vie du « produit » fut courte, mais nous n’en attendions finalement pas moins de la part d’une édition basée seulement sur un effet de mode, d’autant plus que son arrêt n’est pas tant dû à son inutilité qu’à l’arrivée prochaine de Rocket Lake, future 11ème génération pour les PC de bureau. En effet, les rumeurs annoncent cette nouvelle itération, toujours en 14 nm, pour le début 2021, de quoi laisser au géant bleu encore un peu de temps pour faire le ménage dans ses gammes. Rassurez-vous cependant, les versions normales ne sont pas affectées, vous pouvez ainsi toujours vous procurer une petite chaudière pour Noël ! (Source : VideoCardz)